Gülşen eşi Ozan Çolakoğlu'yla sarmaş dolaş! Düşman çatlattılar

Güçlü sesiyle yıllara damga vuran Gülşen, sahne kıyafetleri ve yeni klibi Lolipop ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde bir sahnede erkek arkadaşının kucağına oturan Gülşen'in evliliğinde sorunlar yaşadığı iddia edilmişti.

AYRILIK İDDİASINI YALANLAMIŞTI

Geçtiğimiz hafta bir alışveriş merkezinde görüntülenen Gülşen, Lolipop şarkısının kapak fotoğrafının nedeniyle eşiyle sorun yaşadığı iddiasını "Ozan neden tepki göstersin? Ben sadece işimi yapıyorum. Bildiğim gibi yapmaya da devam edeceğim. Ben sadece konser veriyorum. Bu soruyu bana değil, hakkımda yazıp çizenlere sorun. Ben işime konsantreyim" diyerek yalanlamıştı.

YENİ ŞARKISINDA EŞİYLE DANS ETTİ

Bir süredir eşiyle görüntülenmeyen Gülşen, Lolipop şarkısında eşi Ozan Çolakoğlu ise dans etti. İkilinin samimi dansı ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Tony Avlar isimli Instagram hesabının paylaştığı videoda çiftin evliliklerinde bir sorun olmadığı da gözler önüne serildi.

