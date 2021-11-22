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  4. Gülşen iddialı sahne kıyafetiyle olay oldu! Seda Sayan ve Simge Sağın'dan yorum geldi.

Gülşen iddialı sahne kıyafetiyle olay oldu! Seda Sayan ve Simge Sağın'dan yorum geldi.

22.11.2021 02:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Gülşen sahne kıyafetleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu Ankara'da hayranlarının karşısına çıkan Gülşen, iddialı kıyafetiyle yine beğeni topladı. 45 yaşındaki şarkıcı, konserde çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Seda Sayan ve Simge Sağın da Gülşen'in paylaşımına yorum yaptı.

Gülşen iddialı sahne kıyafetiyle olay oldu! Seda Sayan ve Simge Sağın'dan yorum geldi.

Gülşen, kendine has sahne kıyafetleriyle göz kamaştırmaya devam ediyor. Ünlü geçtiğimiz aylarda bir konserinde giydiği transparan sahne kıyafetiyle magazin gündemine oturmuştu.

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Gülşen gelen eleştirelere yanıt vererek "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim" demişti.

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SAHNE KIYAFETİYLE YİNE OLAY OLDU

Son olarak Ankara'da konser veren Gülşen, iddialı sahne kıyafetiyle dikkatleri yine üzerine çekti.

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45 yaşındaki şarkıcının, Instagram'dan paylaştığı konser fotoğraflarına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.

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Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Gülşen, konserde göğüs dekolteli bir kıyafet tercih etti.

SEDA SAYAN VE SİMGE SAĞIN'DAN ÖVGÜ GELDİ

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Şarkıcının konser fotoğraflarına ünlü isimler de yorum yaptı.
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Seda Sayan, Gülşen'in paylaşımına "Çok iyi" yorumunu yaparken, Simge Sağın ise " Barbie bebek" ifadesini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan Simge Sağın Instagram
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