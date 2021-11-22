Gülşen iddialı sahne kıyafetiyle olay oldu! Seda Sayan ve Simge Sağın'dan yorum geldi.

Gülşen, kendine has sahne kıyafetleriyle göz kamaştırmaya devam ediyor. Ünlü geçtiğimiz aylarda bir konserinde giydiği transparan sahne kıyafetiyle magazin gündemine oturmuştu.

Gülşen gelen eleştirelere yanıt vererek "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim" demişti.

SAHNE KIYAFETİYLE YİNE OLAY OLDU

Son olarak Ankara'da konser veren Gülşen, iddialı sahne kıyafetiyle dikkatleri yine üzerine çekti.

45 yaşındaki şarkıcının, Instagram'dan paylaştığı konser fotoğraflarına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.



Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Gülşen, konserde göğüs dekolteli bir kıyafet tercih etti.

SEDA SAYAN VE SİMGE SAĞIN'DAN ÖVGÜ GELDİ



Şarkıcının konser fotoğraflarına ünlü isimler de yorum yaptı.



Seda Sayan, Gülşen'in paylaşımına "Çok iyi" yorumunu yaparken, Simge Sağın ise " Barbie bebek" ifadesini kullandı.



