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Gülşen'in avukatları harekete geçti! Ev hapsinin kaldırılması için mahkemeye dilekçe sundular

31.08.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen Çolakoğlu'nun avukatları ev hapsinin kaldırılması talebinde bulundu.

Gülşen'in avukatları harekete geçti! Ev hapsinin kaldırılması için mahkemeye dilekçe sundular

Ünlü şarkıcı Gülşen, Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği konserde İmam Hatip Liselilere yönelik "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" cümlesinden dolayı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gülşen kararın ardından Bakırköy'deki Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. Şarkıcının avukatı Emek Emre, İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunulmuştu.

EV HAPSİNİN KALDIRILMASI TALEP EDİLDİ

İtirazı değerlendiren mahkeme, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi. Tahliyenin ardından harekete geçen Gülşen Çolakoğlu'nun avukatları ev hapsinin kaldırılması talebinde bulundu.

SULH CEZA HAKİMLİĞİ TALEBİ DEĞERLENDİRECEK

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, bugün öğleden sonra İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ev hapsi kararının kaldırılmasına yönelik dilekçe sundu. Talebi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği değerlendirecek.


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