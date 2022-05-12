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Gülşen'in dekolteli elbisesi bu sefer beğenilmedi! "En kötüsü"

12.05.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahne kıyafetleri sebebiyle aylardır gündemde olan ve cesur kostümleriyle adından söz ettiren Gülşen yine iddialı bir seçim yapmıştı. Her yerden dekoltesi olan bir elbise giyen Gülşen'in elbisesi bu sefer beğenilmedi. Gülşen'e "Giydikleri arasında en kötüsü!" yorumları yağdı.

Gülşen'in dekolteli elbisesi bu sefer beğenilmedi! "En kötüsü"

Düzenli beslenme ve spor sayesinde 45 yaşında kusursuz bir fiziğe sahip olan Gülşen sahne kostümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Acı biber, limon ve alkali sudan oluşan içeceğiyle formunu korumaya çalışan Gülşen yine Cahide sahnesindeydi. Gülşen iddialı tarzını sürdürürken bu sefer hiç beğenilmedi.

Gülşen, son sahnesinde tercih ettiği kostümle yine sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Sahne kostümleriyle her defasında gündem olmayı başaran şarkıcı, bu kez göğüs, bacak ve sırt dekolteli elbisesiyle konuşuldu.

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Hem makyajı hem de elbisesi eleştirilen Gülşen'i bu sefer hayranları bile beğenmedi. Gülşen'e "Suratına ne yaptın?, "Giydikleri arasında en kötüsü! Bu ne?", "Kalitesiz dansöz kıyafeti gibi" yorumları yağdı.

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