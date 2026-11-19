Eski milli atlet ve Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere yaptırdığı estetikle uzun süredir gündemdeydi. Survivor Nagihan son olarak boyun ve alt yüz germe ameliyatı olmuştu.

Nagihan Karadere, estetik işlemler için toplam 750 bin TL harcadığını açıklamıştı. Operasyonun ardından mutluluğunu paylaşan ünlü isim, "Barbie gibi olacağım" sözleriyle dikkat çekmişti.

Kısa bir süre sessizliğe gömülen Nagihan Karadere'nin umreye gittiği ortaya çıktı.



Survivor Nagihan, umre ziyareti için gittiği Mekke'de Kâbe'yi ziyaret etti. Karadere, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.