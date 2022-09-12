MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gülşen’in ev hapsi kaldırıldı mı? Şarkıcı Gülşen'in ev hapsi bitti mi?

Gülşen’in ev hapsi kaldırıldı mı? Şarkıcı Gülşen'in ev hapsi bitti mi?

12.09.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülşen ile ilgili son dakika gelişmesinin ardından birçok vatandaş internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Konser esnasında İmam Hatip Liseliler için söylediği sözlerin sebep hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra 'konutu terk etmeme' şartıyla tahliye edilen ünlü şarkıcıya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki Gülşen’in ev hapsi kaldırıldı mı? Şarkıcı Gülşen'in ev hapsi bitti mi?

Gülşen’in ev hapsi kaldırıldı mı? Şarkıcı Gülşen'in ev hapsi bitti mi?

Gülşen İmam Hatip Liseliler için söylediği sözler nedeniyle tepki çekmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra 'konutu terk etmeme' şartıyla tahliye edilen ünlü şarkıcıya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Peki, Gülşen’in ev hapsi kaldırıldı mı? Şarkıcı Gülşen'in ev hapsi bitti mi?

gulsen2

GÜLŞEN'İN EV HAPSİ KALDIRILDI MI?

Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı.

Gülşen hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirildi.

gulsen4

GÜLŞEN'İN EV HAPSİ BİTTİ Mİ?

'konutu terk etmeme' şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı.

gulsen3

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma doğrultusunda şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, 25 Ağustos Perşembe günü tutuklanmıştı. Çolakoğlu’nun avukatının itirazını değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, 29 Ağustos Pazartesi günü ünlü şarkıcının "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti.

gulsen1

Gülşen, yaşananların ardından sosyal medya hesabında yağptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmaya hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gülşen hakkında flaş karar! Günlerdir ev hapsindeydiGülşen hakkında flaş karar! Günlerdir ev hapsindeydi
'Külot' yorumuna tepki! Babası hatırlatılınca...'Külot' yorumuna tepki! Babası hatırlatılınca...
Kim Milyoner Olmak İster'de rüya gibi teklif!Kim Milyoner Olmak İster'de rüya gibi teklif!
Anahtar Kelimeler:
Gülşen ev hapsi son dakika söyledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çalışan milyonları kapsıyor! Yüzde 100 zamlı ödenecek

Çalışan milyonları kapsıyor! Yüzde 100 zamlı ödenecek

Otomobil fiyatları için umutla her gece Resmi Gazete’ye bakıyorlar! ‘ÖTV matrah güncellemesi...’

Otomobil fiyatları için umutla her gece Resmi Gazete’ye bakıyorlar! ‘ÖTV matrah güncellemesi...’

Sosyal medyada gündem oldu! Özel jetle İstanbul'a geldi

Sosyal medyada gündem oldu! Özel jetle İstanbul'a geldi

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

CHP liderinin masasındaki anket! Aradaki fark...

CHP liderinin masasındaki anket! Aradaki fark...

"Hadise külodunu gösterdi" sözleri şoke etti! Ünlü oyuncu bakın ne yaptı

"Hadise külodunu gösterdi" sözleri şoke etti! Ünlü oyuncu bakın ne yaptı

İlginizi Çekebilir

Görenler anlam veremedi! 300 metrede tamamen çıplak...

Görenler anlam veremedi! 300 metrede tamamen çıplak...

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.