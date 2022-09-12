Gülşen İmam Hatip Liseliler için söylediği sözler nedeniyle tepki çekmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra 'konutu terk etmeme' şartıyla tahliye edilen ünlü şarkıcıya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Peki, Gülşen’in ev hapsi kaldırıldı mı? Şarkıcı Gülşen'in ev hapsi bitti mi?

GÜLŞEN'İN EV HAPSİ KALDIRILDI MI?

Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı.

Gülşen hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirildi.

GÜLŞEN'İN EV HAPSİ BİTTİ Mİ?

'konutu terk etmeme' şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma doğrultusunda şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, 25 Ağustos Perşembe günü tutuklanmıştı. Çolakoğlu’nun avukatının itirazını değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, 29 Ağustos Pazartesi günü ünlü şarkıcının "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti.

Gülşen, yaşananların ardından sosyal medya hesabında yağptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmaya hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım."

