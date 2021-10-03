Gülşen'in iddialı sahne kıyafetine beğeni yağdı! Konser fotoğraflarını paylaştıktan sonra sildi!

Ünlü şarkıcı Gülşen geçtiğimiz aylarda bir konserinde giydiği transparan sahne kıyafetiyle magazin gündemine oturmuştu. Gülşen gelen eleştirelere yanıt vererek "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim" demişti.

Önceki akşam Ankara'da konser veren Gülşen, iddialı sahne kıyafetiyle beğeni topladı. Ünlü şarkıcı Instagram'dan paylaştığı konser fotoğraflarını kısa süre sonra sildi.

Şarkıcı Gülşen’e takipçileri ‘fotoğrafları neden sildin?’ diye sorunca ünlü şarkıcı bir süre sonra fotoğrafları tekrar paylaştı.

Seda Sayan da Gülşen'in fotoğraflarına "Harikasın" yorumu yaptı.

Takipçileri de sanatçının fotoğraflarına övgüler yağdırdı.



