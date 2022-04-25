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  4. Gülşen'in kıyafetlerini eleştiren Işın Karaca: Kızım 'Anne niye don giyiyorlar' diye soruyor

Gülşen'in kıyafetlerini eleştiren Işın Karaca: Kızım 'Anne niye don giyiyorlar' diye soruyor

25.04.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Işın Karaca 2. Sayfa'nın canlı yayın konuğu oldu ve Gülşen hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Işın Karaca daha önceki eleştirilerinin medyada eksik yer aldığını iddia ederek kızıyla ilgili de bir yorumda bulundu. Karaca "Kızım 'Anne niye don giyiyorlar' diye soruyor" yorumunda bulundu.

Işın Karaca, sahne kıyafetleriyle gündeme gelen Gülşen hakkında yeni açıklama yaptı. 2. Sayfa'ya konuk olan Karaca daha önce yaptığı "Ben de kız annesiyim o da belirli bir normun içerisinde bu ülkeye göre hareket etmelidir diye düşünüyorum" açıklamasının eksik yayınlandığını söyledi.

Işın Karaca açıklamasında "Senin zaten sanatın var. Sahnede her şey mübahtır ama bu şov değil. Böyle anılmak ister misin? Ben kuyuya taş attım 2 aydır devam ediyor. Böyle gündemde kalmak kolay geliyor" dedi.

"KIZ ANNESİ" AÇIKLAMASI

Ünlü şarkıcı konuşmasının devamında "Kadın istediğini giyebilir. Ben bu ülkede büyük ustalar tarafından yetiştirildim. Benim oradan öğrendiğim adap burada başkalaştı. Ben Sezen birinin kucağında otururken görmedim" yorumunda bulundu.

Ekran Alıntısı

Karaca "Kız annesi" açıklamasıyla ilgili de şunları söyledi: "Kızım görünce kapatmadım televizyonu. Bana neden böyle giymiş diyor. Anne neden don var diyor. 10 yaşındaki kız çocuğunun sorduğu soruya bak. Ben bir taş attım benim attığım taş haklı oldu" dedi.

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Işın Karaca
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