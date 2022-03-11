Gülşen'in Lolipop şarkısı çıktı mı? Lolipop şarkısının sözleri nedir? Gülşen'in yeni şarkısı Lolipop dinle izle bilgileri...

Sahnesine gelen arkadaşının kucağına oturmasıyla olay olan Gülşen'in yeni şarkısı 11 Mart Cuma günü görücüye çıktı. Albümün kapak fotoğrafı tartışma konusu olurken, şarkının sözleri de sosyal medya da eleştirildi. Peki Gülşen'in Lolipop şarkısı çıktı mı? Lolipop şarkısının sözleri nedir? Gülşen Lolipop dinle izle bilgileri ve konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

GÜLŞEN'İN LOLİPOP ŞARKISI ÇIKTI MI?

Gülşen'in yeni şarkısı Lolipop, Spotify'da yerini aldıç Sosyal medyayı ikiye bölen Gülşen gelen tepkilere rağmen geri adım atmıyor. İddialı pozlarının yanında şarkısı için verdiği pozuyla olay olan Gülşen'in göğüslerini minik bir aksesuarla kapattığı görüldü. Öte yandan şarkı sosyal medyayı ikiye böldü.

LOLİPOP ŞARKISININ SÖZLERİ NELERDİR?

Kaçtıkça giriyorum çekimine

Sanki giymişim ateşten elbise

Sen bir hata olsan ben bin kere yaparım

Korkulu rüyalarımın sahibi

Oyna duygularımın ol katili

Kollarınsa eğer cezaevi ben yatarım

Dudaklar lolipop al

Kucaklar dolusu love

İstemem altınlar pırlantalar

İsterim ooo

Ben bir tek seni

Tek seni tek seni

Aşkımla ölçülemez hiçbir Money

Oh mommy so yummy

Aslında gitsek ya biz daha ileri

Daha ileri az daha ileri

Oooo

My love

İçim dışım lav

Ay lav ay lav

İşim gücüm yok başkalarıyla

Yo

Söndürülmez bu ateş sularla

Oooo

My love

Bak yaklaşıyor bir cisim iddiayla

Bildiklerini unut sırayla

Çarpışmalarımız itinayla

Oooo

Dudaklar lolipop al

Kucaklar dolusu love

İstemem altınlar pırlantalar

İsterim ooo

Ben bir tek seni

Tek seni tek seni

Aşkımla ölçülemez hiçbir Money

Oh mommy so yummy

Aslında gitsek ya biz daha ileri

Daha ileri az daha ileri

Oooo

Dudaklar lolipop al

Kucaklar dolusu love

İstemem altınlar pırlantalar

İsterim ooo

Ben bir tek seni

Tek seni tek seni

Aşkımla ölçülemez hiçbir Money

Oh mommy so yummy

Aslında gitsek ya biz daha ileri

Daha ileri az daha ileri

Oooo

Oooo

Oooo

GÜLŞEN'İN YENİ ŞARKISI LOLİPOP NASIL, NEREDEN DİNLENİR?

Gülşen'in Lolipop şarkısı 11 Mart Cuma günü Spotify ve iTunes'ta yer aldı.

Şarkı, Spotify ve iTunes kullanıcıları uygulamadan açarak dinlenebilecek. Şarkının klibinin müzikseverlerle buluşması bekleniyor.

GÜLŞEN KİMDİR?

Tam ismi Gülşen Bayraktar olan Gülşen, 29 Mayıs 1976 tarihinde dünyaya gelmiştir ve Türk şarkıcı, şarkı yazarıdır. Türkiye'de liste başı olan popüler şarkıları ile birlikte günümüz Türk pop müziğinin en çok dinlenen ve satan isimlerinden biri hâline gelmiştir. Çapa'da doğup büyümüş olan Gülşen, Şehremini Anadolu Lisesi'ni bitirmiştir.

Lisenin ardından ise İstanbul Teknik Üniversitesi'nde konservatuvara girse de aynı esnada barlarda da çalıştığı için eğitimini yarıda bırakmıştır. 1995'te sahne aldığı bir barda keşfedilerek albüm teklifi alan isim Raks Müzik ile albüm anlaşması imzalamıştır.

1996yılında ilk albümü Be Adam ile çıkış yaparak adından söz ettirse de evliliğine odaklanması sonucunda birkaç sene müzikal kariyerini geri plana atmıştır. 2004 yılında dördüncü albümü Of... Of... ile daha büyük bir çıkış yapmış ve aynı adlı hit şarkıyla hem Altın Kelebek hem de Kral TV Video Müzik Ödülü kazanmıştır. MÜ-YAP sertifikalı Yurtta Aşk Cihanda Aşk (2006) albümünden sonra satış başarılarını sürdürerek Beni Durdursan mı? (2013) albümüyle Türkiye'de yılın en çok satanı olmuştur, bunu senenin en çok satan ikinci albümü olan Bangır Bangır (2015) takip etmiştir.

"Yurtta Aşk Cihanda Aşk", "Bi' An Gel", "Yeni Biri", "Sözde Ayrılık", "Yatcaz Kalkcaz Ordayım", "Kardan Adam", "İltimas", "Bangır Bangır" ve "Bir İhtimal Biliyorum" şarkılarıyla Türkiye Resmî Listesi'nde haftalarca bir numarada kalmıştır.

Şarkılarının yanında müzik eleştirmenlerinden olumlu geri dönüşler alan şarkı yazarı kimliğiyle de öne çıkmış olan şarkıcı Gülşen, özellikle kariyerinin erken döneminden sonra kendi yazdığı şarkıları seslendirmeye başlamıştır ve meslektaşları için liste başarıları yakalayan pek çok hit şarkı hazırlamıştır. 2015' yılında YouTube'da en çok izlenen Türk şarkıcı olurken sonraki sene tek bir video klibi iki yüz milyonun üzerinde izlenmiş olan ilk Türk şarkıcı olma unvanına erişmiştir.

Gülşen, bugüne dek altı Altın Kelebek ve dokuz Kral Türkiye Müzik Ödülü dahil olmak üzere pek çok farklı ödül kazanmıştır.

