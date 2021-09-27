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  4. Gülşen'in sadece küpesi 400 dolar! Sahne kıyafetinin fiyatı şaşırttı

Gülşen'in sadece küpesi 400 dolar! Sahne kıyafetinin fiyatı şaşırttı

27.09.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarzıyla her zaman gündeme gelmeyi başaran Gülşen sahne kostümlerine resmen servet harcıyor. Gülşen'in son kıyafeti için harcadığı para olay oldu.

Gülşen'in sadece küpesi 400 dolar! Sahne kıyafetinin fiyatı şaşırttı

Sesi kadar her zaman iddialı ve cesur kıyafetleri ile de dikkat çeken popçu Gülşen, İstanbul Jolly Joker’de sahne aldı. Şarkıcı kez göğüs dekolteli bir sahne elbisesi giydi.

İddialı ve cesur kıyafetleri ile gündeme gelen popçunun sahne şıklığının fiyatı dudak uçuklattı.

Konser boyunca bir saniye yerinde duramayan, sürekli dans eden Gülşen’in yalnızca küpesinin fiyatı bile olay.

Ekran Alıntısı

Gülşen'in elbisesi 364 euro iken küpeleri Ninon imzalı; 400 dolar ayakkabıları ise Bottega Veneta, 8750 TL.

Gülşen, konserde çekilmiş fotoğraflarını Insagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.


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İstanbul
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