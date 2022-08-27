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Gülşen'in tutuklanması dünya basınında büyük yankı uyandırdı

27.08.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülşen'in bir sahnesinde İmam Hatiplilere yönelik sarf ettiği "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" sözleri infial yarattı. Hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı tutuklandı. Gülşen'in tutuklanması ise dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

Gülşen'in tutuklanması dünya basınında büyük yankı uyandırdı

Şarkıcı Gülşen, Nisan ayında bir konserinde İmam Hatip liselerinde okuyanlara yönelik sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında önceki akşam tutuklandı. Gülşen'le görüşen avukatı, şarkıcının son durumunu "Gülşen'in durumu gayet iyi. İlgilenen herkese teşekkür ediyor. Gayet güçlü. Kendisi açıklama metninde birilerini kırdıysam hepsinden özür dilerim dedi. Ben hukukçuyum bu neticenin böyle olmaması gerekiyor. Teknik takipler yapılıyor" ifadeleriyle aktardı.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay sonrası birçok insan Gülşen'e tepki gösterirken, kimi insanlar da şarkıcının tutuklanmasının doğru olmadığı fikrini savundu.

"TÜRKİYE'NİN MADONNA'SI"

Öte yandan Gülşen'in tutuklanması haberi dünya basınında da kendine yer buldu. Independent'in haberine "Türkiye'nin Madonnası" olarak tanımlanan Gülşen'in, Türkiye'de birçok insanın eğitim gördüğü okulla ilgili sözleri nedeniyle tutuklandığı bilgisi paylaşıldı. Haberde ayrıca Gülşen'in özür açıklamasına da yer verildi.

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SÖZLERİNİ "ŞAKA" OLARAK NİTELENDİRDİLER

The Guardian ise Gülşen'in tutuklanmasına ilişkin haberinde, şarkısının imam hatiplilerle ilgili bir şaka yaptığı bilgisini geçti. Şarkıcının bu şaka sonrasında 'insanları kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi. Metinde ayrıca siyasilerin tepki ve destek açıklamalarından, sosyal medyadaki yorumlardan ve Gülşen'in LGBT destekçisi olduğundan da bahsedildi.

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