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Gülşen’in yargılandığı davada karar için geri sayım!

02.05.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İmam hatiplilere yönelik yaptığı şaka yüzünden hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen’in yargılandığı davada 2 Mayıs'ta karar çıkması bekleniyor.

Gülşen’in yargılandığı davada karar için geri sayım!

Şarkıcı Gülşen’in bir konserinde imam hatiplilere yönelik ’İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor’ şeklindeki sözleri sosyal medyada gündem olmuştu.

Gülşen’in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı ve soruşturma çerçevesinde Gülşen 25 Ağustos 2022’de önce tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, daha sonra karara yapılan itiraz dilekçesinin de kabul edilmesiyle tutukluluğunun 4. gününde ‘konutu terk etmeme’ şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

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1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede ise Gülşen’in ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte yeni bir gelişme olmuştu ve Gülşen Çolakoğlu’nun, avukatının yeniden itirazı üzerine, ’konutu terk etmeme’ şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verilmişti.

Ekran Alıntısı

Mahkeme tarafından verilen kararda ayrıca, ev hapsi kaldırılan Gülşen’in ’yurt dışına çıkış yasağı’ ile haftada 1 gün ’imza atma’ şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmedilmişti. Daha sonra ilk celsede Gülşen’in imza atma şartı kaldırılmış, 26 Ekim 2022’de ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırılmıştı.

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