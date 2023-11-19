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  4. Gülşen Londra'da mı yaşıyor? "Doğru olmayan çok haber çıkıyor"

Gülşen Londra'da mı yaşıyor? "Doğru olmayan çok haber çıkıyor"

19.11.2023 10:39 | Son Güncelleme:
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47 yaşındaki popçu Gülşen iddialı tarzı kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Gülşen ailesiyle birlikte Londra'ya taşındığı iddiasına açıklık getirdi.

Şarkıcı Gülşen, aranjör ve besteci Ozan Çolakoğlu ile Haziran 2016'da nikâh masasına oturmuş, Ocak 2017'de Azur Benan'ın doğumuyla ilk kez anne olma mutluluğu yaşamıştı.

Etiler'de görüntülenen 47 yaşındaki popçu, ailesiyle birlikte Londra'ya taşındığı iddiasına açıklık getirdi.

Milliyet'te yer alan habere göre; İngiltere'nin başkenti Londra'ya temelli yerleştiği iddiasına değinen Gülşen, "Londra'ya taşındığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor. Doğru olmayan çok haber çıkıyor. Bu haber de onlardan biri" dedi.

Ekran Alıntısı

Basın mensuplarının "Oğlunuz Azur Benan nasıl?" sorusu üzerine Gülşen, "Azur her geçen gün büyüyor. Çok şey değişiyor ve ondan çok şey öğreniyorum. Çok tatlı, anlatmaya kelimeler yetmez. Beni hiç üzmüyor. Ben ondan daha yaramazım" sözleriyle herkesi güldürdü.


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