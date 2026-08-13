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Aslı Bekiroğlu 9. kez ameliyat olacak! Doktor kilo vermesini istedi

Doktor hatası yüzünden hayatı kabusa dönen Aslı Bekiroğlu 9. kez ameliyat olacak. Ancak oyuncunun doktoru hastasından kilo vermesini istedi.

Aslı Bekiroğlu 9. kez ameliyat olacak! Doktor kilo vermesini istedi

Son iki yılda yedi kez bıçak altına yatan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Rahminden miyom aldırmak için ameliyata girdiğini söyleyen Bekiroğlu, operasyon sırasında ciddi bir komplikasyon yaşandığını ve bu zorlu sürecin doktor hatasından kaynaklandığını açıklamıştı.

Bekiroğlu, o anlar için "Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırlarken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, 7 santim kadar. Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim bağırsağımı kestikleri için. Çünkü arada diktiler, sonra arada bir sızıntı olmuş bir şey olmuş falan." ifadelerini kullanmıştı.

Aslı Bekiroğlu 9. kez ameliyat olacak! Doktor kilo vermesini istedi 1

Sağlık süreciyle ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdüren 30 yaşındaki oyuncu 9. kez ameliyat olacağını da açıkladı.

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, bir mekan çıkışında görüntülendi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Aslı Bekiroğlu 9. kez ameliyat olacak! Doktor kilo vermesini istedi 2

'9 KİLO VERMEMİ İSTEDİLER'

Aslı Bekiroğlu, "9'uncu ameliyatım öncesi 9 kilo vermem gerekiyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca ünlü oyuncu, "Bana ameliyat öncesi 9 kilo vermemi söylediler. Kilo ver öyle gel dediler" diye konuştu.

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Aslı Bekiroğlu
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