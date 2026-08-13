Netflix'in Son Ev filmi haftanın en çok izlenen yapımı oldu

Greta Lee ve Wagner Moura’nın başrollerini paylaştığı yeni gerilim filmi “The Last House”, Netflix’te yayınlandığı ilk üç günde 27,5 milyon izlenmeye ulaştı.

Bu rakamla film, 3-9 Ağustos haftasında Netflix’in izlenme sıralamasının zirvesine rahatlıkla yerleşti. “The Last House” yalnızca İngilizce filmler kategorisinde 1 numara olmakla kalmadı, aynı zamanda haftanın en çok izlenen yapımı oldu.

Son Ev filmi yayınlanmasının ardından konuşulmuş ve eleştirmenlerden pek de iyi yorumlar almamıştı.



SON EV KONUSU

Evlerinde gizemli bir şekilde mahsur kalan bir ailenin fertleri, azalan kaynaklara ve onları tutsak eden uğursuz güce karşı hayatta kalmak için beraber çaba harcamak zorundadır.