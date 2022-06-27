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  4. Gülşen sahnesinde LGBT bayrağı açtı! Rahatsız olan seyirciler konseri terk etti

Gülşen sahnesinde LGBT bayrağı açtı! Rahatsız olan seyirciler konseri terk etti

27.06.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen başarılı şarkıcı ve söz yazarı Gülşen, son konserinde LGBT bayrağı açarak "Herkesin cinsel kimliği, hayatı kendine ait" dedi. Gülşen'in bu hamlesi bazı seyircileri tarafından desteklenirken, rahatsız olan bazı kişiler de konser alanını terk etti.

Uzun zamandır yoğun bir konser maratonu olan ve şarkılarının yanı sıra kıyafetleriyle de gündemden düşmeyen Gülşen, son konserinde LGBT bayrağı açtı.

"HERKESİN CİNSEL KİMLİĞİ KENDİNE AİT"

Yoğun bir konser maratonu bulunan şarkıcı, önceki akşam Antalya'da sahne aldı. Herkesin cinsel kimliğinin ve hayatının kendine ait olduğunu söyleyen Gülşen, konser esnasında LGBT bayrağı açarak "Bunu bu gece gösterelim burada. Renklerimizi göstermekten korkmayalım arkadaşlar. Herkesin rengi kendine ve renkler çok güzel. Herkesin cinsel kimliği, hayatı kendine ait. Buna bir başkası karar veremez. Hayatımızın sahibi kendimiziz. Ne istiyoruz, ne yapacağız, neyi seviyoruz, ne olmak istiyoruz, hangi renkteyiz? İşte biz oyuz" dedi.

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KONSERİ TERK ETTİLER

Gülşen'in sahnede LGBT bayrağı açması izleyicileri ikiye böldü. Bir kısım Gülşen'e destek vererek alkışlarken durumdan rahatsız olan bazı vatandaşların konseri terk ettiği ileri sürüldü.

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