Deniz Akkaya'dan LGBT çıkışı! "Kullandırmayın kendinizi"

Şarkıcı Gülşen, önceki akşam Antalya'da sahne aldı. Herkesin cinsel kimliğinin ve hayatının kendine ait olduğunu söyleyen Gülşen, konser esnasında LGBT bayrağı açarak "Bunu bu gece gösterelim burada. Renklerimizi göstermekten korkmayalım arkadaşlar. Herkesin rengi kendine ve renkler çok güzel. Herkesin cinsel kimliği, hayatı kendine ait. Buna bir başkası karar veremez. Hayatımızın sahibi kendimiziz. Ne istiyoruz, ne yapacağız, neyi seviyoruz, ne olmak istiyoruz, hangi renkteyiz? İşte biz oyuz" dedi.

BAZI SEYİRCİLER TERK ETTİ

Bazı seyirciler Gülşen'in açıklamasına tepki göstererek konser alanını terk etti.

Ünlü model Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaparak, "Ülkede LGBT'nin de aklını başına alması lazım. Kullandırmayın kendinizi" dedi.

"OMURGASIZ BU OLAYLAR..."

Deniz Akkaya yayınladığı mesajda, "Ülkede LGBT bayrağı açan sanatçının konserinden, bilet alan müşterisi kalkabilir. Bizim paylaşımlarımız birilerini rahatsız edebilir. Sorun yok, biz duruş sahibiyiz. Peki ama her rezil olayında arkanıza saklanan LGBT bireyi, omurgasız bu olaylar yaşanırken nerede?

Ülkede LGBT'nin de biraz aklını başına alması lazım. Kullandırmayın kendinizi..." dedi.

