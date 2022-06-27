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Deniz Akkaya'dan LGBT çıkışı! "Kullandırmayın kendinizi"

27.06.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün gece Gülşen, son konserinde LGBT bayrağı açarak "Herkesin cinsel kimliği, hayatı kendine ait" dedi. Gülşen'in bu hamlesi bazı seyircileri tarafından desteklenirken, rahatsız olan bazı kişiler de konser alanını terk etti. Bu durum üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Deniz Akkaya, LGBT bireylere seslenerek, "Kullandırmayın kendinizi" dedi.

Deniz Akkaya'dan LGBT çıkışı! "Kullandırmayın kendinizi"

Şarkıcı Gülşen, önceki akşam Antalya'da sahne aldı. Herkesin cinsel kimliğinin ve hayatının kendine ait olduğunu söyleyen Gülşen, konser esnasında LGBT bayrağı açarak "Bunu bu gece gösterelim burada. Renklerimizi göstermekten korkmayalım arkadaşlar. Herkesin rengi kendine ve renkler çok güzel. Herkesin cinsel kimliği, hayatı kendine ait. Buna bir başkası karar veremez. Hayatımızın sahibi kendimiziz. Ne istiyoruz, ne yapacağız, neyi seviyoruz, ne olmak istiyoruz, hangi renkteyiz? İşte biz oyuz" dedi.

Gülşen sahnesinde LGBT bayrağı açtı! Rahatsız olan seyirciler konseri terk ettiGülşen sahnesinde LGBT bayrağı açtı! Rahatsız olan seyirciler konseri terk etti

BAZI SEYİRCİLER TERK ETTİ

Bazı seyirciler Gülşen'in açıklamasına tepki göstererek konser alanını terk etti.
Ünlü model Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaparak, "Ülkede LGBT'nin de aklını başına alması lazım. Kullandırmayın kendinizi" dedi.

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"OMURGASIZ BU OLAYLAR..."

Deniz Akkaya yayınladığı mesajda, "Ülkede LGBT bayrağı açan sanatçının konserinden, bilet alan müşterisi kalkabilir. Bizim paylaşımlarımız birilerini rahatsız edebilir. Sorun yok, biz duruş sahibiyiz. Peki ama her rezil olayında arkanıza saklanan LGBT bireyi, omurgasız bu olaylar yaşanırken nerede?

Ülkede LGBT'nin de biraz aklını başına alması lazım. Kullandırmayın kendinizi..." dedi.

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Deniz Akkaya
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