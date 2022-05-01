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Gülşen yine yaktı geçti! "Gözlerimiz bayram etti"

01.05.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Gülşen, son dönemde tercih ettiği sahne kıyafetleriyle olay oluyor. Gülşen son çıktığı sahnede yine güzelliğiyle olay oldu. Tarzıyla beğeni toplayan Gülşen'e "Gözlerimiz bayram etti" yorumları yağdı.

Gülşen yine yaktı geçti! "Gözlerimiz bayram etti"

Yeni şarkısı 'Lolipop'u yayınlayan Gülşen, sonrasında ise sahne programında bir arkadaşının kucağına oturduğu görüntülerle gündem olmuştu. Son dönemde hem şarkıları, hem de iddialı sahne kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren Gülşen, konserinden yeni karelerini paylaştı. Tarzıyla tam not alan şarkıcı, yine gündem olmayı başardı.

Yırtmaçlı yeşil elbisesi ve elbisesine uyumlu makyajıyla sahneye çıkan Gülşen, konser anında çekilen karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

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"GÖZLERİMİZ BAYRAM ETTİ"

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabında 1,7 milyon takipçisi bulunan Gülşen'in "Sanki bayramdı" notunu yazıp, yeşil kalp emojisi koyayarak paylaştığı pozları, 40 bine yakın beğeni aldı.

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Ünlü ismin bu gönderisine, "Gözlerimize bayram", "Sahnenin en parlak yıldızı", "Şu ana kadar giydiğin en güzel kıyafet" ve "Balmumu heykelini yapmaları lazım" gibi 500'e yakın yorum yazıldı.

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