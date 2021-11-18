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Gülseren Budayıcıoğlu seans ücreti ne kadar? Gülseren Budayıcıoğlu'nun kliniği nerede?

18.11.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız, İstanbullu Gelin gibi ses getiren projelerle tanınan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, seans ücreti hakkında ortaya atılan iddialara açıklık getirdi.

Gülseren Budayıcıoğlu seans ücreti ne kadar? Gülseren Budayıcıoğlu'nun kliniği nerede?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu; Masumlar Apartmanı, İstanbullu Gelin, Camdaki Kız ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi efsane dizilerle tanınırlığını arttırdı. Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlama olan diziler, seyirciyi her hafta ekrana kilitliyor. Gülseren Budayıcıoğlu, seans ücretinin pahalılığı konusunda ortaya atılan iddialar karşısında sessizliğini bozdu.

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU SEANS ÜCRETİ NE KADAR?

Gülseren Budayıcıoğlu, 2005 yılında Ankara'da kurduğu Özel Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde danışanlarıyla birebir iletişim kuruyor. Son dönemlerde kitap uyarlamaları nedeniyle yoğun olduğunu ve psikiyatri merkezine yeterince vakit ayıramadığını belirten Budayıcıoğlu, 20 dakikalık seans ücretinin 1200 TL olduğu yönündeki iddialara açıklık getirdi.

Bloomberg HT'de çarşamba akşamları ekrana gelen 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'e konuk olan Budayıcıoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sohbetin başlarında Gülseren Budayıcıoğlu'nu espriyle karşılayan Fatih Altaylı, 'Aslında sizi davet etmeye niyetim yoktu. Tedaviye gelmeye düşünüyordum ama sonra öğrendim ki 20 dakikalık viziteniz 1200 TL imiş. Dedim ki; programa gelsin konuşuruz. Bana bir de reçete yazar' sözleriyle Budayıcıoğlu'nu güldürdü.

Ünlü psikiyatr ise, 'Bu doğru değil, pandemi başladığından beri hiç hasta bakmadım, kliniğe gitmedim. Ben de okuyunca, 'vay hakikaten dudak uçuklatıcı fiyatlar' dedim.' ifadelerini kullandı. Yazdığı kitaplar diziye uyarlanan Budayıcıoğlu, 'Mesleğimi çok özlüyorum. Diziden fırsat bulamıyorum. Olabildiğince hayatım evde devam ediyor. Eski hastalarımla online görüşüyorum.' dedi.

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİMDİR?

Gülseren Budayıcıoğlu Ankara'da dünyaya geldi. Ortaokul ve liseyi TED Ankara Kolejinde tamamladıktan sonra 1966'da Ankara Tıp Fakültesine başladı. 1968'de TRT'nin açtığı spikerlik sınavını kazandı. Bir yandan üniversite bir yandan da spikerlik aldı. Başlangıçta TRT radyosunda görev yaptı, sonrasında TRT televizyon kanalının açılmasıyla televizyon dünyasına geçiş yaptı. Program kayıtlarına yardım edip radyoda spikerlik yaparken zamanla televizyon programlarına sunucu olarak çıkmaya başladı.

Gülseren Budayıcıoğlu, 1972 yılında tıp fakültesini bitirdikten sonra bir yıl TRT'de çalıştıktan sonra 1973'te istifa etti. Aynı yıl doktorluk kariyeri için Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri bölümüne asistan olarak göreve başladı. 1977'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında psikiyatri uzmanı oldu. 1982 yılına kadar öğretim görevlisi olarak Hacettepe Üniversitesinde çalıştı. 1982'de öğretim görevliliğinden ayrılıp serbest hekim olarak meslek hayatında devam etti. 23 yıl Ankara'da serbest hekim olarak çalışan Gülseren Budayıcıoğlu, 2005 yılında yine Ankara'da, en büyük hayalini gerçekleştirerek Türkiye'nin ilk ve tek psikiyatri merkezi olan ve ülkemizdeki her kesimden insanın başvurabileceği 'Özel MADALYON Psikiyatri Merkezi'ni kurdu.

Farklı tanı gruplarından hastalarıyla olan görüşmelerini, tedavi şeklini ve hastalarının geçirdikleri değişimleri kurmaca dünyanın imkanlarıyla okurla buluşturmuştur. Hastalarının isimlerini, yaşadıkları şehirleri ve meslekleri değiştirerek geçirdikleri değişimleri kitaplarında işlemiştir.

İki çocuk annesi olan Gülseren Budayıcıoğlu, eşi Aydın Budayıcıoğlu 2007 yılında kaybetti.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun dizilere ilham olan kitapları2011 yılında ilk baskısı çıkan 'Hayata Dön' dizisi 2017 yılında İstanbullu Gelin ismiyle televizyona uyarlandı. 'Camdaki Kız' kitabı ise 2019 yılında 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisine ilham oldu.

Son olarak Cem Karcı yönetmenliğinde çekilen'KIRMIZI ODA', Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek yaşam öykülerine dayanan hikayelerinden, Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından senaryolaştırıldı.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Madalyonun içi' romanından esinlenerek hazırlanan 'Masumlar Apartmanı' ise TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi
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