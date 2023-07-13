Gülsim Ali annesiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı! "Güzellik genetik"

Al Sancak dizisinde Nadia karakterine hayat veren Gülsim Ali güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile ilgi odağı oluyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isim annesiyle pozlarını peş peşe paylaştı.

28 yaşındaki Ali, annesi ile gittiği Kapadokya tatilinden paylaşım yaptı. Ünlü ismin annesini görenler "Güzellik genetik", "Anne kız çok güzelsiniz", "Beyaz melekler" yorumlarında bulundu.

Instagram hesabında 1,9 milyon takipçisi bulunan Ali'nin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Şimdilerde Al Sancak dizisinde rol alan Gülsim Ali Gönül Dağı dizisinde Berk Atan'ın hayat verdiği Taner'in eşi Dilek'i canlandırmışrı.

Sevilen ismin rol aldığı yapımlar arasında Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid ve Yüzleşme de bulunuyor.



