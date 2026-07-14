Haluk Levent rulet masasında! Kumar oynarken görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika: AHBAP Derneği başkanı sanatçı Haluk Levent'in kumarhanede rulet oynarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Öte yandan gözaltındaki Haluk Levent'in Emniyet'teki ifadesinin de başladığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alınmıştı.

" 990 MİLYON LİRALIK BAHİS" İDDİASI

Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği belirlendi. Ayrıca Ahbap Derneği'nin hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına ise 120 milyon lira para aktarıldığı tespit edildiği iddia edildi.

Levent, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

BAKAN GÜRLEK: "KAÇMA GİRİŞİMİNDE BULUNDU"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haluk Levent'in hakkında yurt dışı çıkış yasağı olmasına karşın kaçma girişiminde bulunduğunu, bunun üzerine gözaltına alındığını ifade etti.

Haluk Levent'in Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınmadan önce adım adım takip edildiği öğrenildi.