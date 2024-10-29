Gülsim Ali, İrem Helvacıoğlu'nun düğününde tarzıyla beğeni topladı! Siyah seçim

“Gönül Dağı” dizisindeki ‘Dilek’ karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Gülsim Ali sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

Gülsim Ali son olarak İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın düğününde boy gösterdi.

Gelinliğiyle çok konuşulan İrem Helvacıoğlu'nun düğününe siyahlar içinde gelen Gülsim Ali tarzıyla beğeni topladı.

Sosyal medyada düğünden karelerini paylaşan güzel oyuncuya hayranlarından "Muhteşemsin" yorumları geldi.

ESTETİK AÇIKLAMASI

Gülsim Ali bir süre önce estetik açıklamasıyla gündeme gelmişti. Oyuncu "Yüzümde hiç estetik yok. Hatta bazen elletiyorum hiçbir şey yok. Bu konu çok soruluyor bana. ‘Gözler lens mi?’ diye soruyorlar. Tamamen doğal. Ne botoks ne dolgu, ne estetik… İsimlerini bile bilmiyorum. Bu tarz şeylere uzağım. Küçük yaşta da yapılmasına karşıyım" demişti.