İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar evlendi! İrem Helvacıoğlu'nun ceket tasarımlı gelinliği sosyal medyayı salladı

'Sen Anlat Karadeniz'de geniş bir hayran kitlesi yakalayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz aylarda iş insanı Ural Kaspar ile yeni aşka yelken açtı. Aşkını gizlemeyen güzel oyuncu "Karşılıklı oldu duygularımız. Anadolu yakasında Ural’ın restoranı var, orada tanıştık. Şimdi iyiyiz, muyluyuz" demişti.

Bir süre ayrı kalan ikili kısa süre önce barıştı ve evlilik kararı aldı. Ekim ayında evlilik kararı alan çift öncesinde nikah masasına oturdu.

İrem Helvacıoğlu yaptığı açıklamada, "Uzun süredir bir şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Çok yakınlarımızla birlikte bu mutlu günümüzü paylaşmak istedik. Tabii heyecanlıyız, şu an heyecan bastı" dedi.

İrem Helvacıoğlu'nun gelinlik yerine seçtiği beyaz külotlu çorap ve ceket kombini ise sosyal medyayı salladı. Gecede Helvacıoğlu, sıra dışı tercihi ile dikkat çekerken; Kaspar da krem rengi takım elbise ve spor ayakkabı giydi.

Ünlü oyuncunun gelinlik tarzına sosyal medyada da "Çok ilginç", "Cool olacağım diye gereksiz bir tercih", "Çok hoşlar", "Geleneksel değil değişik" yorumları yapıldı.



Çiftin düğününe pek çok ünlü isim de katıldı ve düğünden paylaşımlarda bulundu.

EVLİLİK TEKLİFİ NASIL OLDU?

Muhabirlerin evlilik teklifi nasıl oldu sorusuna Helvacıoğlu, "Geleneksel bir evlilik Ural'dan ya da benden olmadı. Aramızda konuştuğumuz konuydu. Öyle karar verdik" açıklamasında bulundu.