MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar evlendi! İrem Helvacıoğlu'nun ceket tasarımlı gelinliği sosyal medyayı salladı

İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar evlendi! İrem Helvacıoğlu'nun ceket tasarımlı gelinliği sosyal medyayı salladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.10.2024 07:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar evlendi sosyal medya yıkıldı. Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun ceket benzeri 'gelinlik'i sosyal medyayı salladı.

İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar evlendi! İrem Helvacıoğlu'nun ceket tasarımlı gelinliği sosyal medyayı salladı

'Sen Anlat Karadeniz'de geniş bir hayran kitlesi yakalayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz aylarda iş insanı Ural Kaspar ile yeni aşka yelken açtı. Aşkını gizlemeyen güzel oyuncu "Karşılıklı oldu duygularımız. Anadolu yakasında Ural’ın restoranı var, orada tanıştık. Şimdi iyiyiz, muyluyuz" demişti.

Bir süre ayrı kalan ikili kısa süre önce barıştı ve evlilik kararı aldı. Ekim ayında evlilik kararı alan çift öncesinde nikah masasına oturdu.

İrem Helvacıoğlu yaptığı açıklamada, "Uzun süredir bir şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Çok yakınlarımızla birlikte bu mutlu günümüzü paylaşmak istedik. Tabii heyecanlıyız, şu an heyecan bastı" dedi.

1

İrem Helvacıoğlu'nun gelinlik yerine seçtiği beyaz külotlu çorap ve ceket kombini ise sosyal medyayı salladı. Gecede Helvacıoğlu, sıra dışı tercihi ile dikkat çekerken; Kaspar da krem rengi takım elbise ve spor ayakkabı giydi.

Ünlü oyuncunun gelinlik tarzına sosyal medyada da "Çok ilginç", "Cool olacağım diye gereksiz bir tercih", "Çok hoşlar", "Geleneksel değil değişik" yorumları yapıldı.
Ekran görüntüsü 2024-10-29 070550

Çiftin düğününe pek çok ünlü isim de katıldı ve düğünden paylaşımlarda bulundu.

EVLİLİK TEKLİFİ NASIL OLDU?

Muhabirlerin evlilik teklifi nasıl oldu sorusuna Helvacıoğlu, "Geleneksel bir evlilik Ural'dan ya da benden olmadı. Aramızda konuştuğumuz konuydu. Öyle karar verdik" açıklamasında bulundu.

ıuuo

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İrem Helvacıoğlu
En Çok Okunan Haberler
Görüntüler büyük tepki çekti! Yeni doğmuş bebeği taşıyordu! Emniyetten açıklama geldi

Görüntüler büyük tepki çekti! Yeni doğmuş bebeği taşıyordu! Emniyetten açıklama geldi

Hasan Arat'ın şoföründen Galatasaraylı muhabire saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Hasan Arat'ın şoföründen Galatasaraylı muhabire saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Yeni yılda gözbebeği o yatırım aracı olacak! Uzman isim duyurdu!

Yeni yılda gözbebeği o yatırım aracı olacak! Uzman isim duyurdu!

Dünyanın en iyileri belli oldu! Arda Güler'den tarihi başarı...

Dünyanın en iyileri belli oldu! Arda Güler'den tarihi başarı...

Van Bronckhorst mağlubiyetin ardından adeta isyan etti!

Van Bronckhorst mağlubiyetin ardından adeta isyan etti!

Asgari ücret için konuşulan rakam tepki çekti

Asgari ücret için konuşulan rakam tepki çekti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Soğuklara meydan okuyun! Skechers dış giyimde indirim başladı

Soğuklara meydan okuyun! Skechers dış giyimde indirim başladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stilinize yatırım yapın! Tommy Hilfiger'da kaçırılmayacak indirimler

Stilinize yatırım yapın! Tommy Hilfiger'da kaçırılmayacak indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.