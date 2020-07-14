Gültepe imar planlarına onay

Konak’ın kentsel dönüşümünde ilk adım olan Gültepe planlarının İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinden oy birliği ile geçmesiyle, uzun yıllardır beklenen dönüşümün önünde engel kalmadı. Konak Belediyesinin aralık ayı meclisinde oy birliği ile onaylanan Gültepe planları, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinden de oy birliği ile geçti. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un göreve gelir gelmez ilk iş olarak ele aldığı Gültepe imar planları revizyonu, 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak Konak Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edilmişti. Pandemi süreci ile beraber belediye meclis toplantılarının yapılamaması sebebiyle İzmir Büyükşehir Meclisinde görüşülmeyen planlar, Büyükşehir’in temmuz ayı gündemine alındı. İzmir Büyükşehir Meclisinde oy birliği ile alınan karara göre Çınartepe, Atamer, Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet Akif, Ulubatlı, Yirmialtı Ağustos, Yavuz Selim, Zeybek, Huzur ve Cengiz Topel Mahallelerini kapsayan, Gültepe Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisi onaylandı.

“Gültepe’mize hayırlı olsun”

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak’ın kentsel dönüşümünün somut adımlarının atılmasının Gültepe ile başladığını ve aynı karalılıkla devam edeceğini ifade etti ve şunları söyledi: “Konak’ın eskiyen yüzünü yenilemek, gelişmesi gereken noktalardaki çalışmaları yapmak için göreve geldik. Gültepe de yıllardır kentsel dönüşüm bekleyen bir bölge. Seçim öncesinde de Gültepelilerle her buluştuğumuzda ‘Burayı da Narlıdere gibi yapacak mısınız?’ diye sordular. ‘Narlıdere’den daha güzel yapacağız’ dedik. Bunun için, göreve gelir gelmez Gültepe imar planlarını ilk altı ayda tamamladık ve meclisimizde onaylandı. Pandemi sürecinin girmesi ile bir ara verilmiş oldu. Şimdi, İzmir Büyükşehir Belediyesinin pandemi sonrası ilk meclisinde planlarımız onaylandı. Konaklılar için çok önemli olan Gültepe imar planlarının onaylanmasında, başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer olmak üzere değerli meclis üyelerimize, desteği ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yıllardır bugünü beklediklerini bildiğimiz, Gültepelilere, Konak’ımıza ve İzmir’e hayırlı olsun.”