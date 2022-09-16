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Gülü ve lavantasıyla ünlü Isparta, kozmetikte Güney Kore'ye yöneldi

16.09.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu: - "Isparta'nın kozmetik sektöründeki ihracatını artırmak için Güney Kore'ye ticari heyet ziyareti düzenleyeceğiz"

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'ini karşılayan ve lavanta bahçeleriyle yerli yabancı turistleri çeken Isparta'da, kozmetik sektöründe ihracatçılar, Güney Kore'ye açılıyor.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Isparta İletişim Ofisi, Isparta Ekonomisi Kampüsü'nde hizmete girdi.

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, ofisin açılışında, ofisin Ispartalı ihracatçıların, taleplerinin ve sorunlarının birliğe iletilmesi konusunda önemli bir işlevi olacağını söyledi.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) tarafından gerçekleştirilen URGE Projesi kapsamında Isparta'dan Hindistan'a ciddi oranda elma ihracatı gerçekleştirildiğini aktaran Çavuşoğlu, bu projeden önce Hindistan'a elma ihracatının yok denecek kadar az olduğunu kaydetti.

BAİB olarak bölgenin ihracatını artıracak önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, Isparta'nın sahip olduğu gül ile "Türkiye'nin gül bahçesi" olarak nitelendirildiğini belirtti.

Kozmetik alanında Isparta'nın güçlü bir kent olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Isparta'nın kozmetik sektöründeki ihracatını artırmak için Güney Kore'ye ticari heyet ziyareti düzenleyeceğiz. Güney Kore'de gerçekleştireceğimiz çalışmalar, Isparta'nın kozmetik sektörü için oldukça önemli." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Isparta İletişim Ofisinin açılmasında ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Küçükyaman ile diğer üyelerin önemli katkıları bulunduğunu belirterek, kendilerine teşekkür etti.

ITSO Başkanı Mustafa Tutar da Güney Kore'de gerçekleştirilecek çalışmalara destek vereceklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Isparta kozmetik İhracat

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