Gülüç’e 400 ton sıcak asfalt döküldü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından Çengel Mahallesi’nde ki yollara 400 ton sıcak asfalt döküldü.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, Gülüç halkının yaşamını daha konforlu hale getirmek için 6 yıldır çalıştıklarını belirterek, eksik olan hizmetleride tamamlamaya devam ettiklerini söyledi. Çengel Mahallesi Şehit Halis Çınar ile 14 katlılar mevkisine sıcak 400 ton sıcak asfalt döktüklerini belirten Demirtaş “Beldemizi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek ve halkımızın yaşam konforunu yükseltmek için sosyal, kültürel ve alt yapı çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Gülüç’te şu ana kadar bir çok mahallemizde cadde ve sokakları gerek asfalt, gerek beton ve gerek kilit parke ile daha modern hale getirdik. Eksik kalan yerlerde de çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Bu günde Çengel Mahallesi Şehit Halis Çınar ve 14 Katlılar bölgesine 400 ton asfalt döküyoruz. İlçe Başkanımız ve belediye meclis üyelerimizle çalışmaları yerinde inceliyoruz. Gülüç Beldemize yapılan çalışmalarla ilgili olarak desteklerini bizden esirgemeyen milletvekillerimize, il başkanımıza, Ereğli İlçe Başkanımız Sayın Fatih Çakır ile teşkilatımıza belde halkım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Demirtaş Gülüç Beldesi’nde yeni yolların yapım ve bakımlarına aralıksız devam edeceklerini sözlerine ekledi.

