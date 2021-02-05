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Gülüç’te mahalleler güzelleşiyor

05.02.2021 18:39 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesinde çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.Gülüç’te yol kenarları ve apartmanların önünde yer alan bölgelerde peyzaj çalışmaları yapılıyor.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesinde çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.
Gülüç’te yol kenarları ve apartmanların önünde yer alan bölgelerde peyzaj çalışmaları yapılıyor. Belediyeye ait Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, Bekyeri Mahallesinde devam eden çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Ekiplerden bilgiler alan Başkan Demirtaş, hizmetlerin aralıksız süreceğini ifade ederek şunları söyledi;
“Belediye olarak biz halkımızın hizmetindeyiz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Gülüç’te her noktaya dokunuyoruz. Çevre düzenlemesi ile daha yaşanılabilir bir kent için ekiplerimiz yoğun mesai harcıyor. Gülüç’te her mahallede vatandaşlarımızın taleplerine koşuyoruz. Biz çalışıyoruz, Gülüç güzelleşiyor.”

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