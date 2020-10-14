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Gülümse Bebek projesi aileleri sevindiriyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.10.2020 16:38 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi toplum sağlığı alanındaki çalışmaları geliştirmek ve kadınları yaşamın her alanında desteklemek amacıyla “Gülümse Bebek” projesini hayata geçirdi.İzmit Belediyesi, kadınlar ve çocuklar için hayata geçirdiği projelerine bir yenisini daha ekledi.

İzmit Belediyesi toplum sağlığı alanındaki çalışmaları geliştirmek ve kadınları yaşamın her alanında desteklemek amacıyla “Gülümse Bebek” projesini hayata geçirdi.
İzmit Belediyesi, kadınlar ve çocuklar için hayata geçirdiği projelerine bir yenisini daha ekledi. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından başlatılan “Gülümse Bebek” projesi ile evlatlarını büyütme serüveninin başlangıcında olan ailelere bir katkı olması amacıyla bebek seti hediye edilecek. İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşecek olan Sosyal Destek uzmanları, yeni doğum yapan annelerin maddi durumunu değerlendirerek ailelerle iletişime geçecek.
“Gülümse Bebek” projesi ile annelerin ve bebeklerin yüzlerini güldürmeyi amaçlayan ve geçtiğimiz günlerde “Anne Taksi” projesini hayata geçiren Başkan Hürriyet, yeni doğan bebeklerin evlerine giderek ilk hediyeleri kendisi takdim etti. Sosyal mesafe ve maske kuralı çerçevesinde evlere yapılan ziyarette Başkan Hürriyet, aileleri tebrik ederek bebekleri için sağlık ve başarı dolu bir ömür diledi.

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