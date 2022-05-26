Gülümse Kaderine'nin Eda'sı Bahar Şahin'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer tanınan bir isimle...

Gülümse Kaderine dizisi final yapmaya hazırlanıyor. Sevilen dizinin çok konuşulan karakterlerinden olan Bahar Şahin ise son dönemin en çok konuşulan oyuncularının başında geliyor. Daha önce O Hayat Benim, Lise Devriyesi ve Zalim İstanbul gibi dizilerde de rol alan Şahin'in eski sevgilisi olan isim şaşırttı.
Şimdilerde Gülümse Kaderine dizisinde Eda karakterini canlandıran isim, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın rol aldığı Yol Arkadaşım ve Yol Arkadaşım 2 filmlerinde de yer almıştı.
1997 yılında Ankara'da dünyaya geldiği bilinen Şahin, aslen ise Artvinlidir.
12 yaşındayken İstanbul'a yerleşen oyuncu, ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında O Hayat Benim dizisiyle yaşamıştı.
Şahin'in eski sevgilisinin ise Trabzonspor'da forma giyen Dorukhan Toköz olduğu ortaya çıktı.
Ünlü çift geçtiğimiz sene ayrılmış ve ayrılık sonrası Bahar Şahin, 'ihanet' vurgusu yapan paylaşımları ses getirmişti.
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