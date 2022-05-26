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Gülümse Kaderine'nin Eda'sı Bahar Şahin'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer tanınan bir isimle...

26.05.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'de yayınlanan Gülümse Kaderine dizisinde Eda karakterini canlandıran Bahar Şahin, son dönemde çokça konuşulan isimler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncunun, oyunculuk performansı dışında özel hayatı da yakından takip ediliyor. Şahin'in eski sevgilisinin ise çokça tanınan bir isim olduğu ortaya çıktı.

Gülümse Kaderine'nin Eda'sı Bahar Şahin'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer tanınan bir isimle...

Gülümse Kaderine dizisi final yapmaya hazırlanıyor. Sevilen dizinin çok konuşulan karakterlerinden olan Bahar Şahin ise son dönemin en çok konuşulan oyuncularının başında geliyor. Daha önce O Hayat Benim, Lise Devriyesi ve Zalim İstanbul gibi dizilerde de rol alan Şahin'in eski sevgilisi olan isim şaşırttı.

GÜLÜMSE KADERİNE DİZİSİNİN EDA'SININ ESKİ SEVGİLİSİ BAKIN KİMMİŞ!

Şimdilerde Gülümse Kaderine dizisinde Eda karakterini canlandıran isim, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın rol aldığı Yol Arkadaşım ve Yol Arkadaşım 2 filmlerinde de yer almıştı.

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ASLEN ARTVİNLİ!

1997 yılında Ankara'da dünyaya geldiği bilinen Şahin, aslen ise Artvinlidir.

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12 yaşındayken İstanbul'a yerleşen oyuncu, ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında O Hayat Benim dizisiyle yaşamıştı.

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ESKİ SEVGİLİSİ TRABZONSPOR'DA FORMA GİYİYOR!

Şahin'in eski sevgilisinin ise Trabzonspor'da forma giyen Dorukhan Toköz olduğu ortaya çıktı.

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Ünlü çift geçtiğimiz sene ayrılmış ve ayrılık sonrası Bahar Şahin, 'ihanet' vurgusu yapan paylaşımları ses getirmişti.

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Bahar Şahin Dorukhan Toköz
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