Gülümse Kaderine'nin Sibel'i Aslı Samat o sahneyi paylaştı! "Sabır modum..."

Ateşböceği, Hercai gibi dizilerde rol alan Aslı Samat, Gülümse Kaderine dizisiyle oyunculuk kariyerine devam ediyor. İlk oyunculuk deneyimini 2015'te Uzaklarda Arama adlı sinema filmiyle yaşayan Samat, paylaşımıyla dikkat çekti.

O SAHNEYİ PAYLAŞTI

Aslı Samat, 291 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından, Gülümse Kaderine dizisindeki karelerini, "Sabır modum" notuyla paylaştı.

24 Nisan 1991 İstanbul doğumlu Aslı Samat İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde eğitim aldı.

Hercai dizisinde 'Melike' rolüne hayat veren Samat 1.65 metre boyunda, 68 kilo ve Boğa burcudur.

2015'ten beri oyunculuk alanında aktif olan Aslı Samat, Ateş Böceği, Lady Winsley gibi projelerde de yer aldı.

Ünlü isim yıllar içerisinde verdiği kilolarla dikkat çekti. Samat, önce-sonra pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.





