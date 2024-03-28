YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Gümrük Muhafaza ekipleri, iki haftada 142 milyon liralık kaçakçılık girişimini engelledi

Gümrük Muhafaza ekipleri, iki haftada 142 milyon liralık kaçakçılık girişimini engelledi

AA AA
28.03.2024 09:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdikleri operasyonlar sonucu, son iki haftada yaklaşık 142 milyon liralık kaçakçılık girişime engel oldu.

akanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından son dönemde özellikle İstanbul, İzmir, Van ve Artvin'de yapılan operasyonlarda kaçakçılara büyük darbe indirildi.

Ekipler, risk analizi çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar sonucu, İstanbul Pendik Limanı'nda yaklaşık 85 kilogram eroin, İstanbul Havalimanı'nda yaklaşık 36 kilogram esrar ve kokain türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda ise 562 marka ve modelde, aralarında elektronik sigara tütünü, şapka, ayakkabı, parfüm, oyun konsolu, projektör, gıda takviyesi, hayvan tarağının da olduğu yaklaşık 10 milyon liralık muhtelif eşyaya el konuldu.

Öte yandan, Kapıköy Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 900 bin lira değerinde 82 kaçak cep telefonu, Sarp Gümrük Kapısı'nda tespih, eski kemer tokaları, kemer tokalarının üzerine işlenmiş madeni paralar, kaşıklar ve çeşitli eşyalar olmak üzere yaklaşık 1,1 milyon liralık kaçak ticari eşya ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin son 2 haftada ülkenin dört bir yanında gerçekleştirdiği operasyonlarda yaklaşık 142 milyon lira değerinde kaçakçılık girişimi engellenmiş oldu.

Olaylara ilişkin ilgili başsavcılıklar nezdinde soruşturma açıldı. ​​​​​​​

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Didim’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklamaDidim’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Mihalıççık’ın ünlü kiraz ağaçları koruma altındaMihalıççık’ın ünlü kiraz ağaçları koruma altında
Taciz iddiası ile dövülmüştü, gerçek emniyette ortaya çıktıTaciz iddiası ile dövülmüştü, gerçek emniyette ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 28 Mart Perşembe

İmsak
05:07
Sabah
06:32
Öğle
12:59
İkindi
16:29
Akşam
19:15
Yatsı
20:35
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.