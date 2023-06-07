Gümrük muhafaza ekipleri, Kapıkule’de 200 adet kaçak cep telefonu yakaladı

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirdiği operasyonda kaçakçıların denediği yeni bir yöntemi daha ortaya çıkardı.

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları çerçevesinde, Türkiye’ye giriş yapmak amacıyla Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen yabancı uyruklu şahsın idaresindeki araç ekiplerce riskli görülerek x-ray taramasına sevk edildi. Tarama esnasında görüntülerin analiz edilmesiyle araçta şüpheli yoğunlukların bulunduğu tespiti edildi. Ardından araç ekipler tarafından detaylı aranmak üzere arama hangarına alındı.

Hangarda gerçekleştirilen detaylı aramada, aracın sağ ve sol farları sökülerek iç kısmına saç levhaların kaynakla tutturulup bu kısma kaçak telefonların yerleştirildiği tespit edildi. Gerçekleştirilen arama neticesinde Türkiye’ye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan son model cep telefonları ele geçirildi. Cep telefonlarının kullanılmamış olduğu tespit edilirken toplamda 200 adet cep telefonu tespit edildi. Kaçak telefonların değerinin 2 milyon 200 bin lira olduğu anlaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.

