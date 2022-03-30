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Gümüşdağ'dan Tahkim Kurulunun hakemlerle ilgili kararına tam destek

30.03.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ: "TFF yönetiminin aldığı karar, Tahkim Kurulu tarafından bozuldu. Bence Tahkim Kurulu tarihi bir karar aldı" - "Ligin tescil edilmesiyle ilgili bir sorun olacağını düşünmüyorum"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunun, TFF Merkez Hakem Kurulunun (MHK) hakem ve gözlemcilerle ilgili aldığı kararı bozarak tarihi bir adım attığını söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkez binasında gerçekleştirilen olağanüstü toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, yayın ihalesi ile hakem ve gözlemcilere yönelik kararları görüştüklerini belirterek, "MHK'nin aldığı kararı destek verenler var, destek vermeyenler var. Bu çok doğal. Ben bu kararın doğru olmadığını baştan beri savundum. Bununla ilgili üç kere açıklama yaptım. TFF yönetiminin aldığı karar, Tahkim Kurulu tarafından bozuldu. Dolayısıyla bence Tahkim Kurulu tarihi bir karar aldı." diye konuştu.

Türk futbolunda güven ortamının sağlanmasının çok önemli olduğunu aktaran Gümüşdağ, "Ligin bitimine 8 hafta kaldı. Kişilerle ilgili bilgi belge olabilir. Bunların hepsi kurullarla paylaşılır. Eğer yüz kızartıcı bir durum varsa, bu hakemlerle ilgili alınan kararların hepsine saygı duyarız. 18-19 senelik bir futbol adamı olarak tecrübem, ne hukuki ne insani ne de vicdani bir karar verildiğini söylüyor. Süreçle ilgili bundan sonra TFF karar verecektir. Görüşümüzde bir milim oynamadan aynı yerde duruyoruz." ifadelerini kullandı.

Gümüşdağ, Türk futbolunun marka değerini uluslararası arenada yukarı çıkarmaları gerektiğini vurgulayarak, "Uluslararası başarımız olmadığı ortada. Tüm kulüpler, takımlarımızı hem Türkiye hem de dünyada en iyi yere taşımak için gerekli gayreti gösteriyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Göksel Gümüşdağ, TFF Başkanvekili Mehmet Baykan'ın görevinden istifasıyla ilgili soruyu, "TFF'de uzun yıllardır hizmet eden çok önemli bir futbol adamı. Hukuktan sorumlu bir başkanvekili. Hakemlerle ilgil konunun uzun süre müzakere edilmediğini, değerlendirilmediğini, ani bir karar verildiğini, talimata ve hukuka aykırı olduğunu, Tahkim Kurulunun kararı bozmasından sonra vicdanen sorumluluk duyduğunu belirterek ve onurlu bir duruş göstererek bence istifa etmiştir. Tebrik ediyorum." şeklinde cevaplandırdı.

Spor Toto Süper Lig'in tesciliyle ilgili bir sorunun olmaması gerektiğini anlatan Gümüşdağ, "Baktığınızda ligin üstünde iyi oyunuyla öne çıkan bir Trabzonspor var. Hakkıyla orada. Bakıyorsunuz Konyaspor inanılmaz bir mücadele veriyor ve çok iyi bir yerde. Ligin tescil edilmesiyle ilgili bir sorun olacağını düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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