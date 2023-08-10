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Gümüşhane dağlarından büyüleyici günbatımı manzaraları

10.08.2023 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal güzellikleri, tarihi ve turistik mekanlarının yanında sıradışı coğrafyası ile dikkat çeken Gümüşhane’nin yüzde 60’ını kaplayan dağların yüksek zirvelerinden izlenen gün batımı manzaraları görenleri büyülüyor.

Son günlerde yaşanan sıcak hava dalgası nedeniyle nem oranının da yükselmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerinde vadilerde biriken sis bulutu manzaralarıyla buluşan gün batımı saatleri izleyenleri mest ediyor.

Tarihin her döneminde stratejik bir öneme sahip olan ve yolculuklara tanıklık eden Zigana Dağının zirvelerinden Kürtün ilçesinin derin vadisine doğru hemen her gün yaşanan gün batımının farklı renkler ve tonlarla dans ettiği o anlar, doğa severlerin ve o anları kayıt altına almak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Çam ormanları, küçükbaş hayvan sürüleri ve arkasındaki vadiyi dolduran sis deniziyle birlikte eşsiz bir manzara oluşturan o anlar Antik dönemlerden itibaren ticaret yollarının kavşak noktası olan, Karadeniz Bölgesi’ni Doğu Anadolu Bölgesi’ne bağlayan bir geçit olarak tarihte büyük bir öneme sahip olan Zigana Dağının zirvelerinde kaydedildi.

Sadece tarihi önemiyle değil aynı zamanda doğal güzellikleriyle de dikkat çeken Zigana Dağında doğanın büyülü tepelerinden gün batımını fotoğraflayan genç fotoğrafçı Ahmet Sefa Ergin, “Gümüşhane coğrafyası dağların hakim olduğu bir alanı kapsıyor ve bu yüzden yüksek tepelerden gün batımı manzaralarını görmek unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yükselen dağlar gün batımı sırasında gökyüzüne farklı renklerin ve tonların yayılmasına olanak sağlıyor. Yavaşça kaybolan güneşin ışığı, kızılların, turuncuların ve mor tonlarının dansına dönüşüyor. Bu renk oyunu, şehrin doğal güzelliklerinin vurgulandığı bir tablo gibi etkileyici bir manzara sunuyor” dedi.
Gün batımının doğanın huzurunu ve dinginliğini içselleştirmek isteyenler için ideal bir fırsat sunduğunu kaydeden Mustafa Berat Ergin de “Gümüşhane’nin yüksek tepelerinden seyredilen bu manzaralar, ziyaretçilere anın tadını çıkarma ve doğanın büyülü atmosferine dalma imkanı veriyor.

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Gümüşhane

Gümüşhane Namaz Vakitleri 10 Ağustos Perşembe

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Perşembe

Giriftinoğlu eczanesi
Siran
Öztürk eczanesi
Torul
Kürtün simge eczanesi
Kurtun
Sena eczanesi
Merkez
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