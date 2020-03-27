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Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü’nden yurtdışından gelenlere 5 günlük ek karantina uyarısı

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 27.03.2020 17:02 | Son Güncelleme

Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü’nden Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında yeri bir uyarı yapıldı.Yapılan uyarı açıklamasında "Yaşanmakta olan corona virüs salgınını önlemek amacıyla yurt dışından ve umreden gelen vatandaşlarımızın geliş tarihinden itibaren 14 gün süre ile evlerinden dışarı çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri istenmişti.

Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü’nden Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında yeri bir uyarı yapıldı.
Yapılan uyarı açıklamasında "Yaşanmakta olan corona virüs salgınını önlemek amacıyla yurt dışından ve umreden gelen vatandaşlarımızın geliş tarihinden itibaren 14 gün süre ile evlerinden dışarı çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri istenmişti. Bu süreci hem güvenli ve sağlıklı hem de mağdur olmadan atlatabilmeniz için konunun uzmanı hekimlerimizin önerileri ve alınan önlemler kapsamında evden dışarı çıkmama, ziyaretçi kabul etmeme süresi 5 gün daha uzatılmış olup, vatandaşlarımızın bu kurala uymaları kendileri ve çevreleri için önem arz etmektedir" denildi.

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