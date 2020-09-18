Gümüşhane Valisinden misafirliğe gitmeyin ve gün yapmayın çağrısı

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, şehir merkezinde, ilçelerde, beldelerde, köylerde yaşayan vatandaşlardan bir süre misafirliğe gitmemelerini, kadınlardan da gün programları yapmamalarını istedi, cenazelere dikkat çekti.

Vali Taşbilek, kentte görev yapan gazetecilere yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını tedbirleri ve sürecin değerlendirmesini yaptı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda sürecin başından bugüne kadar Gümüşhane’de yaşananlardan bahseden Vali Taşbilek, başlarda 7 olan ölüm sayısının bugün 40’ın üzerine çıktığını, dünyada ve Türkiye’deki artış trendinin Gümüşhane’yi de etkilediğini söyledi.

“Bir aylık misafirlik ilişkimizi askıya almamız bizim ilimizi, ülkemizin diğer yerlerini bu hastalığın olumsuz etkilerinden kurtaracak”

Amaçlarının bu zinciri kırmak olduğunu kaydeden Vali Taşbilek, vatandaşlara şu çağrıda bulundu: “Gümüşhane’de yaşayan her vatandaşımıza sesleniyorum. Allah aşkına bu süreçte Gümüşhane’de il merkezi, ilçeler, beldeler, köylerde yaşayan her vatandaşımız komşuluk ilişkilerini biraz seyreltsin, birbirimize gidip gelmeyelim. Misafirlik olgusunu sıfırlayalım. Belki bir aylık misafirlik ilişkimizi askıya almamız bizim ilimizi, ülkemizin diğer yerlerini bu hastalığın olumsuz etkilerinden kurtaracak. Değerli hemşerilerimiz bu bir aylık süreçte birbirlerine gidip gelmeyi keserlerse hastalığın yayılımını durdurmak açısından çok önemli olacak. Taziyeleri bu sürede askıya alarak telefonla taziyeyi gerçekleştirelim. Birbirimize gidip gelmeyi kesersek hem kendimize hem sevdiklerimize en büyük katkımız olacak. Misafirlik ilişkilerimizin askıya alınması, birbirimize gidip gelmenin kesilmesi belkide şu süre içerisinde kem kendimize hem de sevdiklerimize en büyük katkımız, sorumluluğumuz olacak. Bunun örneklerini Gümüşhane’nin her noktasında yaşadık.”