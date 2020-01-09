Gümüşhane’de 11 bin 713 kişiye ‘Hızır’ gibi yetiştiler

Gümüşhane 112 Acil Servis Çağrı Merkezi’ne 2019 yılında toplam 70 bin 78 çağrı düşerken, bu çağrılardan 11 bin 713’üne ekipler müdahale etti.

Gümüşhane’de toplam 14 istasyonda 43 ambulansla hizmet veren Sağlık Müdürlüğü, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Erdi Ertan, 2019 yılı istatistiklerini paylaştı.

Konuyla ilgili İHA muhabirinin sorularını cevaplandıran Ertan, 2019 yılında istasyonların ortalama vakaya çıkış sürelerinin 62 saniye, kentsel vakalara ortalama ulaşım süresinin 5 dakika 13 saniye, kırsal vakalara ortalama ulaşım süresinin ise 19 dakika 35 saniye olduğunu söyledi.

2018 yılına göre 2019 yılında çağrı sayısında yüzde 6’lık bir artış yaşadıklarını fakat vakaya dönen çağrı sayılarının yüzde 2 oranında düştüğünü kaydeden Ertan, bu sonuçların ortaya çıkmasında vatandaşların bu konudaki bilinç seviyesinin artmasının etkili olduğunu söyledi.

2019 yılı içerisinde en fazla çağrıyı özellikle gurbetçilerin ve yaylacıların fazla olduğu, turizm sezonunun da en hareketli dönemleri olan Temmuz ve Ağustos ayında aldıklarını ifade eden Ertan, en az çağrıyı da Şubat ayında aldıklarını dile getirdi.

Günlük ortalama çağrı sayılarının 192, günlük ortalama vaka sayılarının da 32 olduğunu kaydeden Ertan, "Geçmiş yıllarda günlük çağrı sayımız bin 500’leri buluyordu. Bunda toplumumuzdaki bilinçlenme oranının ve duyarlılığın artması çok etkili oldu. Artık insanlar lüzumsuz yere 112 Acil Servis telefonlarını meşgul etmiyor” dedi.

Yaz aylarında artan çağrı ve vaka sayılarını da özellikle yayla sezonunun başlamasına ve turizm sezonunun Gümüşhane’de hareketlenmesine bağlayan Ertan, “Gümüşhane olarak sakin bir iliz. Bu konuda toplumumuzun bilinçlenmesi de çok hızlı oldu. Yaz aylarında gurbetçilerimizin köylerine akın etmesi, 400’den fazla yaylamız olması ve neredeyse tamamının kullanması ve son yıllarda artan turist sayısıyla birlikte yaz aylarında daha hareketli günler geçiriyoruz” diye konuştu.

112 Acil Servis’e ihbarda bulunacak vatandaşlardan bulundukları yeri tam olarak ve örneklendirerek anlatmalarını isteyen Ertan, “Arayan vatandaşlarımızın hem bulundukları yeri hem de hastanın durumunu daha net bir şekilde belirtmeleri gerekiyor ki kısa sürede olay yerine ulaşıp müdahalemizi yapabilelim” ifadelerini kullandı.

Devlet tarafından ihtiyaç durumunda vatandaşların hizmetine sunulan ambulans uçak ve ambulans helikopter hizmetinin Gümüşhane’de 2019 yılında hiç kullanılmadığını hatırlatan Ertan, ambulansla il dışına yaptıkları sevk sayısının da yıl içerisinde bin 400 civarında olduğunu söyledi.

İl dışı sevklerin en fazla 800 hastayla Trabzon’a, 100’er hastayla Erzurum ve Erzincan’a, 50 hastayla da Giresun’a yapıldığını kaydeden Ertan, yıl içerisinde Elazığ’a, Kocaeli’ye, Tokat ve Kayseri’ye de sevk gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ertan, il dışı sevklerin yarıya yakınının kardiyovasküler sistem vakalarından oluştuğunu söyledi.

Ertan, tüm ilçeler dahil toplam 14 ayrı istasyonda vatandaşlara hizmet sunan 43 ambulanstan 1 tanesinin sınır dışı operasyonlar için personeliyle birlikte Şanlıurfa’da olduğunu, 1 kar paletli, 4 tane de kar paleti takılabilen arazi tip ambulansın yanında ameliyathane düzenine geçirilebilecek seviyede 1 adet obez ambulanslarının bulunduğunu da sözlerine ekledi.

