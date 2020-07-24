YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gümüşhane
  4. Gümüşhane’de 11 kişinin testinin pozitif çıktığı mahalle karantinaya alındı

Gümüşhane’de 11 kişinin testinin pozitif çıktığı mahalle karantinaya alındı

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 24.07.2020 21:56 | Son Güncelleme

Gümüşhane’nin Şiran ilçesindeki bir mahallede 11 kişinin korona virüs testi pozitif çıkınca mahalle karantinaya alındı.Konuyla ilgili Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada Şiran ilçesine bağlı Erenkaya Mahallesinde 11 kişinin korona virüs (Covid 19) testinin pozitif çıktığı, yapılan filyasyon çalışmaları sonucu kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu mahallede karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği duyuruldu.Erenkaya Mahallesinde ikamet eden veya il dışından buraya gelenlerin testlerinin pozitif çıkması ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle mahallede en az 14 gün sürmesi beklenen karantina tedbiri kararı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alındı ve saat 19.00 itibariyle bahse konu mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı.Gümüşhane’de 18 Temmuz günü merkeze bağlı Kaletaş köyünde 5 kişinin testi pozitif çıkınca köy korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınmıştı.

Gümüşhane’nin Şiran ilçesindeki bir mahallede 11 kişinin korona virüs testi pozitif çıkınca mahalle karantinaya alındı.
Konuyla ilgili Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada Şiran ilçesine bağlı Erenkaya Mahallesinde 11 kişinin korona virüs (Covid 19) testinin pozitif çıktığı, yapılan filyasyon çalışmaları sonucu kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu mahallede karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği duyuruldu.
Erenkaya Mahallesinde ikamet eden veya il dışından buraya gelenlerin testlerinin pozitif çıkması ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle mahallede en az 14 gün sürmesi beklenen karantina tedbiri kararı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alındı ve saat 19.00 itibariyle bahse konu mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Gümüşhane’de 18 Temmuz günü merkeze bağlı Kaletaş köyünde 5 kişinin testi pozitif çıkınca köy korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü çiftten sürpriz karar! Ünlü çiftten sürpriz karar!
75 milyon yıldır orada duruyor! Korkutan açıklama: Depremin etkisini büyütecek 75 milyon yıldır orada duruyor! Korkutan açıklama: Depremin etkisini büyütecek

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir polisi 8 silah ele geçirdi

Balıkesir polisi 8 silah ele geçirdi

Gürpınar’da içme suyu kaynağı bulundu

Gürpınar’da içme suyu kaynağı bulundu

Başkan Say’dan Ayasofya mesajı

Başkan Say’dan Ayasofya mesajı

Elazığ’da aranan 2 şüpheli çadırda yakalanıp, tutuklandı

Elazığ’da aranan 2 şüpheli çadırda yakalanıp, tutuklandı

Rektör Karacoşkun’dan 24 Temmuz mesajı

Rektör Karacoşkun’dan 24 Temmuz mesajı

Beyşehir’de ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu

Beyşehir’de ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu

Gümüşhane Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
03:18
Sabah
05:05
Öğle
12:34
İkindi
16:29
Akşam
19:52
Yatsı
21:31

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Yüce Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Kelkit
Sımge Eczanesi
Kurtun
Yaşam Eczanesi
Siran
Öztürk Eczanesi
Torul
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Gümüşhane'de Kovid-19 vaka sayısı artmaya başladı

Gümüşhane'de Kovid-19 vaka sayısı artmaya başladı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İş makinesine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

İş makinesine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Gümüşhane’nin yeni Emniyet Müdüründen net FETÖ mesajı

Gümüşhane’nin yeni Emniyet Müdüründen net FETÖ mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.