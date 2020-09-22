YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gümüşhane
  4. Gümüşhane’de 56 köye EBA destek noktası kurulacak

Gümüşhane’de 56 köye EBA destek noktası kurulacak

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 22.09.2020 16:02 | Son Güncelleme

Gümüşhane’de köylerde internet erişimi olmayan öğrencilerin çevrimiçi derslere katılımının sağlanması için 56 köye Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktası kurulacak.Yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgınıyla mücadelenin en üst seviyede olduğu bugünlerde evinde interneti veya bilgisayarı olmayan öğrenciler için il genelinde oluşturulan 66 adet EBA Destek noktasına ek olarak köylerde de mini EBA destek noktası oluşturulacak.Vali Yardımcısı Mustafa Anteplioğlu internet erişimi olmayan öğrencilerin çevrimiçi derslere katılımının sağlanması için 56 köy muhtarıyla bir araya geldi.Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, Müdür Yardımcısı Mesut Olgun, Şube Müdürleri Murat Eskicioğlu, İlyas Günay, Selahattin Yüzgeç ve internet erişimi olmayan köylerin muhtarları katıldı.“Köylerde yaşayan çocuklarımızı eğitimden uzak bırakamayız”Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Anteplioğlu, “Açık okulumuzun bulunmadığı köylerde yaşayan çocuklarımızı eğitimden uzak bırakamayız.

Gümüşhane’de 56 köye EBA destek noktası kurulacak

Gümüşhane’de köylerde internet erişimi olmayan öğrencilerin çevrimiçi derslere katılımının sağlanması için 56 köye Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktası kurulacak.
Yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgınıyla mücadelenin en üst seviyede olduğu bugünlerde evinde interneti veya bilgisayarı olmayan öğrenciler için il genelinde oluşturulan 66 adet EBA Destek noktasına ek olarak köylerde de mini EBA destek noktası oluşturulacak.
Vali Yardımcısı Mustafa Anteplioğlu internet erişimi olmayan öğrencilerin çevrimiçi derslere katılımının sağlanması için 56 köy muhtarıyla bir araya geldi.
Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, Müdür Yardımcısı Mesut Olgun, Şube Müdürleri Murat Eskicioğlu, İlyas Günay, Selahattin Yüzgeç ve internet erişimi olmayan köylerin muhtarları katıldı.

“Köylerde yaşayan çocuklarımızı eğitimden uzak bırakamayız”
Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Anteplioğlu, “Açık okulumuzun bulunmadığı köylerde yaşayan çocuklarımızı eğitimden uzak bırakamayız. Kırsal kesimde yaşayan, interneti veya bilgisayarı olmayan öğrencilerimizi uzaktan eğitim sistemine dahil etmemiz gerekiyor. Çünkü yarın hepsi aynı sınava girecek. Şehirdeki öğrencilerimiz bu sisteme dahil olurken, canlı eğitimlere katılırken, köylerimizde olan çocuklarınız evlatlarımız neden bundan mahrum kalsın. İmkanları olan var olmayanlar var. Bizim de amacımız Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile EBA destek noktaları adı altında bu işi uygulayacağız. Muhtarlarımız olarak sizlerin de çok ciddi bir destek vermesi lazım, onu bekliyoruz. Altyapısını sağlayacağız. Hep birlikte inşallah bu çocuklarımızı da sisteme dahil edip kaliteli bir eğitim almalarını sağlayacağız” dedi.

“Gümüşhane genelinde oluşturulan 66 adet EBA Destek Noktası öğrencilerimize sunulmuştur”
İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan da Covid-19 salgını sebebiyle Türkiye’de eğitim öğretim faaliyetlerinin EBA TV, EBA Canlı dersler ve EBA Destek noktaları gibi farklı çözümler ile devam ettiğini belirterek, “Ülkece yaşadığımız bu zorlu süreçte okullarımızdan uzak kalan öğrencilerimizi eğitimin içinde tutabilmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bakanlığımız öncülüğünde tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de EBA Destek noktaları oluşturulmuştur. Evinde interneti veya bilgisayarı olmayan öğrencilerimiz için Gümüşhane genelinde oluşturulan 66 adet EBA Destek Noktası öğrencilerimize sunulmuştur. Merkez ilçemizde yaptığımız ön çalışmada açık okulumuzun bulunmadığı toplam 56 köyümüze Mini EBA destek noktaları oluşturuyoruz. EBA destek noktalarımız için internet ve bilgisayarlar muhtarlarımıza temin edilecek tutanak karşılığında muhtarlarımıza zimmetlenecektir. Salgın sona erip yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından teslim edilen malzemeler tekrar geri alınacak. Bu zorlu süreçte çocuklarımızı eğitim içinde tutabilmek için uygulamaya aldığımız EBA Destek noktasında başarılı olabilmemiz için değerli muhtarlarımızdan desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.

Gümüşhane’de 56 köye EBA destek noktası kurulacak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERResmen eridi! İşte son haliResmen eridi! İşte son hali
Görsel şölen! Sis bulutu ve gün batımı için saatlerce nöbet tutuyorlar Görsel şölen! Sis bulutu ve gün batımı için saatlerce nöbet tutuyorlar
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
Diyarbakır’da ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
Diyarbakır’da ambulans kaza yaptı: 3 yaralı
DİKA'dan Dara Antik Kenti'ne 4 milyon liralık destek
DİKA'dan Dara Antik Kenti'ne 4 milyon liralık destek
Adana'daki organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 25 zanlıdan 13'ü tutuklandı
Adana'daki organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 25 zanlıdan 13'ü tutuklandı
2 grup arasında çıkan kavga, mahalleyi karıştırdı
2 grup arasında çıkan kavga, mahalleyi karıştırdı

Gümüşhane Namaz Vakitleri 22 Eylül Salı

İmsak
04:38
Sabah
06:03
Öğle
12:20
İkindi
15:45
Akşam
18:27
Yatsı
19:46

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Salı

Yalçın Eczanesi
Merkez
Eylül Eczanesi
Kelkit
Sımge Eczanesi
Kurtun
Yaşam Eczanesi
Siran
Öztürk Eczanesi
Torul
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Gümüşhane’nin yeni Emniyet Müdüründen net FETÖ mesajı
Gümüşhane’nin yeni Emniyet Müdüründen net FETÖ mesajı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Gümüşhaneli Dağcılar Aynı Günde 5 Ayrı Zirveyi Aştılar
Gümüşhaneli Dağcılar Aynı Günde 5 Ayrı Zirveyi Aştılar
Gümüşhaneli Dağcılar Yeniyol Köyünde Yürüyüş Gerçekleştirdi
Gümüşhaneli Dağcılar Yeniyol Köyünde Yürüyüş Gerçekleştirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.