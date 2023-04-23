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Gümüşhane’de ayılar yayla evlerine dadandı

23.04.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde yiyecek arayışındaki ayılar yayla evlerine dadandı. Aç ayılar girdikleri evlere büyük zarar verdi.

Gümüşhane’de ayılar yayla evlerine dadandı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli köyünün Aktepe yaylasında yiyecek arayışındaki ayılar yayla evlerine büyük zarar verdi. Evlere giren ayılar, mutfak ve odalarda yiyecek aradığı esnada evlere büyük oranda zarar verirken camları kırarak dışarı çıkmaya çalıştı. Camı kıran bir ayı yaralanırken kesikler nedeniyle evlerin hemen her noktasında ayının kan izlerine rastlandı. Aktepe yaylasına giden ve evlerin zarar görmüş halini gören Musa Keskin ise ayıların evlere verdikleri zararın boyutunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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