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Gümüşhane'de silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı

05.02.2022 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'de silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı

Gümüşhane'de kavgada silahla vurulan iki kardeşten biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

Karaer Mahallesi Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Caddesi'ndeki lokantada işletme sahipleri İbrahim (25) ve kardeşi Furkan Zengin (18) ile Ü.Ö. (31) arasında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Akşam saatlerinde yeniden lokantaya gelen Ü.Ö, silahla İbrahim ve Furkan Zengin'e ateş etti.

Yaralanan iki kardeş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı İbrahim Zengin, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Furkan Zengin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan Ü.Ö. suç aleti silahla kısa sürede yakalandı.

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