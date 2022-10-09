Gümüşhane'de uyurken üzerine aldığı elektrikli battaniye yanan genç öldü

Gümüşhane'de uyurken kullandığı elektrikli battaniyesi yanan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi'nde oturan Alperen Meydan, odada uyurken üzerindeki elektrikli battaniyeden kaynaklanan yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan Meydan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne, ardından da Trabzon'daki bir hastaneye sevk edildi.

Tedavi altına alınan Meydan kurtarılamadı, cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



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