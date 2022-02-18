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Gümüşhane'de üzerinde "kopya düzeneği" bulunan şüpheli yakalandı

18.02.2022 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'de üzerinde "kopya düzeneği" bulunan şüpheli yakalandı

Gümüşhane'de yolcu otobüsünde üzerinde "kopya düzeneği" bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İkisu köyü mevkisindeki jandarma ve polis kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yapıldı.

Yapılan kontrolde M.K. isimli yolcunun 4 farklı adli yargı kurumunca, "Ölçme Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçundan arama kaydının olduğu belirlendi.

Şüphelinin üst aramasında, kredi kartı şeklinde ses kayıt ve aktarım cihazı, gömlek düğmesi şeklinde gizli kamera, kulak içine yerleştirilebilen gizli kulaklık, kablosuz mini modem, kulaklığı yerleştirmede kullanılan cımbız, kırık meyve bıçağı, 3 SIM kart, cep telefonu, data aktarım kablosu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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