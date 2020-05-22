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Gümüşhane'de Yeniköy Göleti'ne 40 bin sazan yavrusu bırakıldı

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 22.05.2020 14:58 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de Yeniköy Göleti'ne 40 bin sazan yavrusu bırakıldı

Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki Yeniköy Göleti'ne, "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 40 bin sazan yavrusu salındı.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve balık üretiminin artırılması amacıyla Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen 40 bin sazan balığı yavrusunun, Şiran Yeniköy Göleti'ne bırakıldığı belirtildi.

Balıklandırma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'nin büyük önem verdiği, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılması için su ürünleri kaynaklarımızı balıklandırmaya devam ediyoruz. Göl ve göletleri balıklandırarak, sportif balık avcılığının geliştirilmesi ve turizme yönelik çalışmalara katkı sağlanarak, ekonomimize katma değer sağlanması hedeflenmektedir. "

Açıklamada, Türkiye'nin biyo çeşitliliğin korunması ve su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyularak balık başta olmak üzere su ürünlerinin en az bir kez üremelerine imkan tanınmasının önem taşıdığı ifade edildi.

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