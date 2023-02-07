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Gümüşhane'deki tefecilik operasyonunda 13 zanlı tutuklandı

07.02.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 3 Şubat'ta tefecilik suçuna yönelik soruşturma kapsamında farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 23 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden E.O, F.Ç, G.G, H.Ş.C, H.B, M.K.A, M.S, Ş.C, T.Ö, Ü.E, V.O, Y.E.Ç. ile Ş.T. çıkarıldıkları Gümüşhane Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Yurt dışına çıkış yasağı konulan A.D, S.C, F.O. ile B.Ç, E.O.Y, H.Y, İ.S, M.T, M.A. ve O.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden M.Ç'nin emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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