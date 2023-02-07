Gümüşhane'deki tefecilik operasyonunda 13 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 3 Şubat'ta tefecilik suçuna yönelik soruşturma kapsamında farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 23 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden E.O, F.Ç, G.G, H.Ş.C, H.B, M.K.A, M.S, Ş.C, T.Ö, Ü.E, V.O, Y.E.Ç. ile Ş.T. çıkarıldıkları Gümüşhane Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Yurt dışına çıkış yasağı konulan A.D, S.C, F.O. ile B.Ç, E.O.Y, H.Y, İ.S, M.T, M.A. ve O.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden M.Ç'nin emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

