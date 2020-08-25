YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gümüşhane
  4. Gümüşhane’den bir karantina haberi daha

Gümüşhane’den bir karantina haberi daha

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 25.08.2020 18:01 | Son Güncelleme

Gümüşhane’nin Köse ilçesine bağlı Kabaktepe köyü yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) testi pozitif çıkan vatandaşlar ve temaslıları belirlenince mahalle karantinaya alındı.İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla söz konusu köyde bugün saat 18.00’den itibaren karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.Konuyla ilgili Valilik’ten yapılan açıklamada “İlimiz Köse İlçesi Kabaktepe köyünde pozitif ve temaslı vakaların çokluğundan dolayı, virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bu akşam 18.00’den itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır” denildi.Köy giriş ve çıkışa kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 14 gün süreceği öğrenildi.

Gümüşhane’nin Köse ilçesine bağlı Kabaktepe köyü yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) testi pozitif çıkan vatandaşlar ve temaslıları belirlenince mahalle karantinaya alındı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla söz konusu köyde bugün saat 18.00’den itibaren karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.
Konuyla ilgili Valilik’ten yapılan açıklamada “İlimiz Köse İlçesi Kabaktepe köyünde pozitif ve temaslı vakaların çokluğundan dolayı, virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bu akşam 18.00’den itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır” denildi.
Köy giriş ve çıkışa kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 14 gün süreceği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Geri sayım başladı! Son 2 ayları kaldı Geri sayım başladı! Son 2 ayları kaldı
PARTNER Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı
En Çok Okunan Yerel Haberler

Gümüşhane Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:04
Sabah
05:36
Öğle
12:29
İkindi
16:13
Akşam
19:13
Yatsı
20:38

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Sağlık Eczanesi
Merkez
Eylül Eczanesi
Kelkit
Sımge Eczanesi
Kurtun
Giriftinoğlu Eczanesi
Siran
Öztürk Eczanesi
Torul
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Karantinadaki vatandaşlardan görevlilere teşekkür mektubu
Karantinadaki vatandaşlardan görevlilere teşekkür mektubu
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Gümüşhane’de Şifa Veren Ellere Vefa Gecesi Düzenlendi
Gümüşhane’de Şifa Veren Ellere Vefa Gecesi Düzenlendi
Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü’ne Dr. Emre Boşnak Atandı
Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü’ne Dr. Emre Boşnak Atandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.