YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Gümüş’ten Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaret

Gümüş’ten Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaret

KARABÜK HABERLERİ  | 21.10.2020 12:44 | Son Güncelleme

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.Ziyarette merkezin donatılarını gezerek öğrenci ve rehabilitasyon desteği alan vatandaşlar ile bir araya gelen Gümüş, kurum müdüründen rehabilitasyon merkezi hakkında bilgi aldı.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.
Ziyarette merkezin donatılarını gezerek öğrenci ve rehabilitasyon desteği alan vatandaşlar ile bir araya gelen Gümüş, kurum müdüründen rehabilitasyon merkezi hakkında bilgi aldı. Gümüş, "İnsanı merkeze alan ve bütün hizmet sunumlarında insanı önceleyen, ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla hareket eden ve insanı ’Yaradılmışların en şereflisi’ olarak gören bir medeniyet tasavvuru, yönetim anlayışı ve köklü geleneğin mensupları olarak bizler, her konuda özel çocuklarımızın hizmetinde olmaya, onları mutlu ve memnun etmeye, onları hayatın her sahasına dahil edip yaşamlarını kolaylaştırmaya büyük önem veriyoruz. Özel çocuklarımızı hayatın her alanına ve sürecine dahil etmek, onları desteklemek ve teşvik etmek, ihtiyaç duydukları hizmetleri en etkin ve hızlı bir şekilde yapmak onların sorunlarını önceleyip çözmek ve hizmet sunum mekanizmalarını buna uygun hale getirmek, sosyal hayata katılımlarında onlara destek olmak, hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında olmak hepimizin görevidir" dedi.
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü, ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kafatasında yeni bir organ bulduk' 'Kafatasında yeni bir organ bulduk'
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster! Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
GAÜN Hastanesinde devir-teslim töreni gerçekleştirildi
GAÜN Hastanesinde devir-teslim töreni gerçekleştirildi
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Adana'da 46 bin 500 uyuşturucu hap ile 40 kilogram esrar ele geçirildi
Adana'da 46 bin 500 uyuşturucu hap ile 40 kilogram esrar ele geçirildi
Cumhuriyet döneminin ilk barajı Çubuk 1 için özel açılış
Cumhuriyet döneminin ilk barajı Çubuk 1 için özel açılış
Vali Balcı, Cumhuriyet tarihinin ilk antimuan madenini gezdi
Vali Balcı, Cumhuriyet tarihinin ilk antimuan madenini gezdi
Şehrin simgesi Cacabey Medresesinde üst örtü yapımı tamamlandı
Şehrin simgesi Cacabey Medresesinde üst örtü yapımı tamamlandı

Karabük Namaz Vakitleri 21 Ekim Çarşamba

İmsak
05:36
Sabah
07:01
Öğle
12:39
İkindi
15:37
Akşam
18:07
Yatsı
19:27

Karabük Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Çarşamba

Vatan Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besbinevler
Hacettepe Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Gözde Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Vali Gürel: “Bundan sonra ceza kesmeye başladık”
Vali Gürel: “Bundan sonra ceza kesmeye başladık”
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Karabük’e 3.5 Milyon TL’lik yatırım
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Karabük’e 3.5 Milyon TL’lik yatırım
Okullarda istihdam edilecek 524 kişi belirlendi
Okullarda istihdam edilecek 524 kişi belirlendi
Kanlıca mantarında dudak uçuklatan fiyat
Kanlıca mantarında dudak uçuklatan fiyat
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.