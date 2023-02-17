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Gün batımı nasıl yazılır, gün batımı yazımı nasıl olmalıdır? Gün batımı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

03.02.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde ayrı yazılması gereken ancak sıkça bitişik yazılan pek çok kelime vardır. Bunlar hatalı bir kullanıma neden olur. Aynı zamanda okuma esnasında da görüntü açısından rahatsız edicidir. Anlam karmaşasına ve imla hatasına neden olan kelimelerin doğru yazılışını öğrenmek çok önemlidir. Gün batımı kelimesi de bitişik mi yoksa ayrı mı yazılması gerektiği konusunda karıştırılan bir kelimedir. Peki, TDK'ye göre gün batımı yazımı nasıl olmalıdır?

Gün batımı nasıl yazılır, gün batımı yazımı nasıl olmalıdır? Gün batımı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Gün batımı kelimesi yazımı konusunda sıkça yanlışlık yapılan bir kelime olarak dikkat çeker. İki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan bir kelime olduğu için gün batımı yazımı esnasında ikilem yaşanabilir. Bu kelimenin doğru yazılışına dair bir kural vardır ve bu kural her durumda geçerlidir. Herhangi bir istisna yoktur, her zaman ayrı şekilde yazılması doğru olandır.

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Gün batımı ayrı mı yazılır?

Gün içinde aktif olarak yazım dili kullanan kişiler gün batımı bitişik mi yazılır sorusunun yanıtını merak etmektedir. Bu kelimenin doğru yazılışı ile ilgili yanlış bilgiler olduğu için yazım esnasında sıkça karıştırılmaktadır. Özellikle iki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan anlamlı bir kelime olduğu için bitişik yazılması gerektiği gibi bir inanış vardır. Ancak bu bilgi yanlıştır. "Gün batımı nasıl yazılır?" sorusunun yanıtı her zaman için ayrı şeklindedir. Eğer bu kelime bitişik yazılırsa yanlış bir kullanıma neden olur.

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Gün batımı doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Gün batımı doğru yazılışı ile ilgili TDK’den doğru bilgi almak mümkündür. Yazım yanlışı ve anlam karmaşası yaratmamak için bu kelimenin doğru yazımını bilmek oldukça önemlidir. Gün batımı TDK kurallarına göre her zaman ayrı yazılması gereken bir kelimedir. Güneşin batışı anlamına gelen bu kelimenin doğru kullanımı ile ilgili cümlelere bakarak doğru kullanımı daha da pekiştirebilirsiniz. Gün batımının yazımı ile ilgili aşağıda örnek cümleler verilmiştir:

  • Köyün manzarasından gün batımı izlemek çok keyifli. (Doğru)
  • Seninle bir gün günbatımı izlemeye gidelim mi? (Yanlış)
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Anahtar Kelimeler:
gün batımı

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