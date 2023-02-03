EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Tabii ki nasıl yazılır, tabii ki yazımı nasıl olmalıdır? Tabii ki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Tabii ki nasıl yazılır, tabii ki yazımı nasıl olmalıdır? Tabii ki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

29.01.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede kullanılan pek çok sözcük vardır. Bu sözcüklerin her birinin doğru yazılışının öğrenilmesi de bu bakımdan önem arz eder. Çünkü birbirine benzeyen sözcükler ya da bitişik olarak yazıldığı sanılan birleşik kelimeler yazım kurallarının ihlal edilmesine yol açabilir. Dolayısıyla TDK kapsamında yer alan güncel bilgiler eşliğinde tabii ki doğru yazılışının mutlaka açıklanması gerekir. Nitekim bu sözcük söylenirken genelde sorun yaşanmazken, yazılırken hata yapılır. Tabii ki yazımı nasıldır?

Tabii ki nasıl yazılır, tabii ki yazımı nasıl olmalıdır? Tabii ki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Her bir sözcüğün doğru yazılışının öğrenilmesi ile yazım kurallarının ihlal edilmesi önlenmiş olur. Birleşik sözcükler ve diğer sözcük öbekleri, ayrı veya bitişik olarak yazılabilir. Dolayısıyla sözcük öbekleri arasında yer alan ve günlük yaşamda sıklıkla kullanılan tabii ki yazımı da TDK tarafından belirtilen bilgiler çerçevesinde açıklanmalıdır. Tabii ki aslında tabii sözcüğünün cümle içerisinde tek başına kullanılmamasından ötürü oluşturulan bir sözcük öbeğidir. Dolayısıyla tabi ve tabii sözcüklerinin birbiri ile karıştırılmaması gerekir.

İyi ki doğdun nasıl yazılır? İyi ki doğdun nasıl yazılır?

Tabii ki nasıl yazılır?

Sayısız sözcük öbeği birleşik sözcük ve yalın hâlde kullanılabilen kelimenin yer aldığı Türkçe oldukça zengin bir dildir. Günlük yaşamda sıklıkla kullanılan Türkçe sözcüklerden biri de tabii olmaktadır. Bu doğrultuda tabii ki sözcük öbeğinin de tabii sözcüğünün cümle içerisinde kullanılmasını sağladığı söylenebilir. Ancak çoğu insan tabii ki doğru yazılışının nasıl olduğunu unutur. Kimi durumlarda bu sözcük öbeğinin "tabiiki" ya da "tabi ki" şeklinde yani yanlış olarak yazıldığı görülür. Dolayısıyla ilk olarak "Tabii ki mi tabi ki mi?" sorusuna yanıt sunulmalıdır.

Tabi TDK kapsamında temel anlamı bağımlı olarak açıklanan, ikinci anlamı ise basıcı ve yayımcı olarak bilinen bir sözcüktür. Bununla birlikte tabii, farklı bir sözcüktür. Dolayısıyla tabii doğada olan, bulunan ve olağan alışılmış şeklinde belirtilebilir. Yine tabii ki TDK kapsamındaki sözcük tanımları dikkate alındığı zaman "doğal olarak" anlamında kullanılan bir sözcük öbeğidir. Yani tabii ki doğru yazılışı tabi ile değil, tabii sözcüğüyledir.

Birçok nasıl yazılır? Birçok nasıl yazılır?

Tabii ki ayrı mı yazılır?

Sıfat olan tabii sözcüğü ile ki bağlacı birleştiği zaman ortaya sıklıkla kullanılan tabii ki sözcüğü çıkar. Yani tabii ki sözcük öbeği, günlük yaşamda genelde "doğal olarak" ya da "elbette" anlamlarında kullanılır. Bu kapsamda tabii ki yazılışının ayrı olduğu belirtilmelidir. Dolayısıyla "Tabii ki bitişik mi yazılır?" sorusu "hayır" olarak yanıtlanmalıdır. Tabii ki yazımı ile örnek cümleler ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Onunla sinemaya gidip gitmeyeceğimi sorduğunda "Tabii ki gelirim." diye cevap verdim.
  • Günümüzde yaşanan ekonomik sıkıntılar tabii ki her bir vatandaşı olumsuz olarak etkilemeye başladı.
  • Herkese "Tabii ki olur." dediği için artık herhangi bir soruya hayır şeklinde yanıt veremeyen bir insana dönüştü.
Hafta içi nasıl yazılır? Hafta içi nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF geçme notu kaç 2023? AÖF koşullu geçer ne demek?AÖF geçme notu kaç 2023? AÖF koşullu geçer ne demek?
Yaş zıt anlamlısı nedir? Yaş zıt anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır tabii ki

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Kirli eş anlamlısı nedir?

Kirli eş anlamlısı nedir?

81 ilde her noktaya kuracağız

81 ilde her noktaya kuracağız

AÖF geçme notu kaç 2023? AÖF koşullu geçer ne demek?

AÖF geçme notu kaç 2023? AÖF koşullu geçer ne demek?

13 yıl aradan sonra uygulanacak

13 yıl aradan sonra uygulanacak

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.