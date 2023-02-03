Tabii ki nasıl yazılır, tabii ki yazımı nasıl olmalıdır? Tabii ki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Her bir sözcüğün doğru yazılışının öğrenilmesi ile yazım kurallarının ihlal edilmesi önlenmiş olur. Birleşik sözcükler ve diğer sözcük öbekleri, ayrı veya bitişik olarak yazılabilir. Dolayısıyla sözcük öbekleri arasında yer alan ve günlük yaşamda sıklıkla kullanılan tabii ki yazımı da TDK tarafından belirtilen bilgiler çerçevesinde açıklanmalıdır. Tabii ki aslında tabii sözcüğünün cümle içerisinde tek başına kullanılmamasından ötürü oluşturulan bir sözcük öbeğidir. Dolayısıyla tabi ve tabii sözcüklerinin birbiri ile karıştırılmaması gerekir.

Tabii ki nasıl yazılır?

Sayısız sözcük öbeği birleşik sözcük ve yalın hâlde kullanılabilen kelimenin yer aldığı Türkçe oldukça zengin bir dildir. Günlük yaşamda sıklıkla kullanılan Türkçe sözcüklerden biri de tabii olmaktadır. Bu doğrultuda tabii ki sözcük öbeğinin de tabii sözcüğünün cümle içerisinde kullanılmasını sağladığı söylenebilir. Ancak çoğu insan tabii ki doğru yazılışının nasıl olduğunu unutur. Kimi durumlarda bu sözcük öbeğinin "tabiiki" ya da "tabi ki" şeklinde yani yanlış olarak yazıldığı görülür. Dolayısıyla ilk olarak "Tabii ki mi tabi ki mi?" sorusuna yanıt sunulmalıdır.

Tabi TDK kapsamında temel anlamı bağımlı olarak açıklanan, ikinci anlamı ise basıcı ve yayımcı olarak bilinen bir sözcüktür. Bununla birlikte tabii, farklı bir sözcüktür. Dolayısıyla tabii doğada olan, bulunan ve olağan alışılmış şeklinde belirtilebilir. Yine tabii ki TDK kapsamındaki sözcük tanımları dikkate alındığı zaman "doğal olarak" anlamında kullanılan bir sözcük öbeğidir. Yani tabii ki doğru yazılışı tabi ile değil, tabii sözcüğüyledir.

Tabii ki ayrı mı yazılır?

Sıfat olan tabii sözcüğü ile ki bağlacı birleştiği zaman ortaya sıklıkla kullanılan tabii ki sözcüğü çıkar. Yani tabii ki sözcük öbeği, günlük yaşamda genelde "doğal olarak" ya da "elbette" anlamlarında kullanılır. Bu kapsamda tabii ki yazılışının ayrı olduğu belirtilmelidir. Dolayısıyla "Tabii ki bitişik mi yazılır?" sorusu "hayır" olarak yanıtlanmalıdır. Tabii ki yazımı ile örnek cümleler ise şu şekilde sıralanabilir: