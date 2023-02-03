Hak etmek nasıl yazılır, hak etmek yazımı nasıl olmalıdır? Hak etmek ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk Dil Kurumuna göre iki kelime anlamını yitirip başka bir adın yerine kullanılır ise genellikle sözcük birleşik yazılır ancak bazı istisnalar bulunur. Birleşme sırasında kelimelerden ikisi de anlam değişikliğine uğramamış ise bu kelimeler yine bazı istisnalar dışında ayrı yazılır. Hak etmek kelimesi de birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır sorusu pek çok kişi tarafında araştırılıyor ve doğru yazım şekli merak ediliyor.

Temel olarak "bir emek karşılığı hakkı olan şeyi elde etmek" anlamına gelen hak etmek kelimesi günlük yaşamda sık bir şekilde kullanılan ve çoğumuzun karşısına çıkan kelimelerden biridir. Başka anlamları olsa da genellikle bu anlamda kullanılan hak etmek kelimesi aslında bir birleşik fiildir. Kelimelerin yazılışları öğrenilirken dikkat edilmesi gereken konu anlamlarının yanı sıra nasıl yazılması da gerektiğidir. Hak etmek TDK kurallarına göre ayrı yazılması gereken bir kelimedir. Bunun nedeni yardımcı fiil olarak bilinen "et-" fiiliyle oluşturulmasıdır. Etmek, eylemek, olmak ve kılmak yardımcı fiilleriyle oluşturulan birleşik fiillerde kelimeler anlamını kaybediyor olsa da eğer ses olayı (ses düşmesi ya da ses türemesi vb) yaşamıyorsa bitişik yazılır. Bir emek karşılığında alacağı bulunmak ve hak kazanmak anlamlarına gelen hak etmek ayrıca, layık olduğu ve gerekli karşılığı görmek, almak anlamlarında da kullanılır. "Hak etmek ayrı mı yazılır?" sorusuna TDK kurallarına göre "ayrı yazılır" cevabını verebiliriz.

Hak etmek yazımı örnekleri

Hak etmek yazımı Türk Dil Kurumuna göre ayrı bir şekilde yazılmasıdır. Hak etmek sözcüğü cümle içinde de kullanılsa ya da tek başına da kullanılsa dil bilgisi kurallarına uygun bir şekilde yazılmalıdır. Hak etmek sözcüğünün dil bilgisi kurallarına göre doğru yazımı ayrı bir şekilde olmasıdır. "Hak etmek bitişik mi yazılır?" sorusu ile karşılaşıldığı zaman ayrı yazılı cevabı verilmelidir. Özellikle günümüzde sözlü iletişim dışında yazılı olarak da iletişim alanı oldukça geniştir. Bu bağlamda yazılı iletişimlerin kaliteli olabilmesi için kelimelerin doğru bir şekilde yazılması gerekir. Hak etmek doğru yazılışı ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: